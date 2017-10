Carnabral promete agitar

00:00 · 11.10.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Sobral. Após um ano de pausa, o Carnabral, uma das festas mais esperadas do ano na região Norte do Ceará, retorna a este Município, com a promessa, não apenas de agradar a diferentes públicos, mas retomar o posto de evento máximo do mês de outubro. Nessa, que é a 21ª edição do evento, a organização ressalta a mistura de ritmos que será levada ao público, que corre para adquirir os concorridos abadás. Por outro lado, a Avenida Cleto Ponte, duplicada e com espaço de sobra para receber os trios elétricos que arrastarão centenas de pessoas nos próximos quatro dias de movimentação, tem recebido todo tipo de material que será utilizado na montagem da estrutura da festa.

As opções de sons e estilos são variadas, com as presenças de Aviões do Forró, Bell Marques, Léo Santana, Gabriel Diniz, Rafa e Pipo Marques, Solteirões, Nathan Loketa, Luiz Marcelo e Gabriel, Iohannes e Patrulha. As atrações se apresentam no Carnabral, de hoje até sábado. Para que a festa seja o mais abrangente possível, a organização optou por trazer ao Ceará representantes do axé, forró e swingueira, uma junção de ritmos que promete atrair grande público e movimentar a economia.

"Procuramos nomes que atraiam mais foliões para Sobral. Tem o Léo Santana, representando bem a Swingueira, o Bell Marques no Axé e o Aviões, que marca o retorno de um bloco só de Forró", revelou Ênio Sávio, um dos diretores do evento. O diretor da VER Produções ressalta, ainda, que o evento estimula a geração de empregos, tendo em vista a extensa programação. Conforme Sávio, os setores mais estimulados são de hotelaria, moda e bares. "Os turistas nos visitam, fazem circular renda e ainda levam o nome de Sobral para outros estados", garante.

O Carnabral volta a fazer parte do calendário de eventos da Região Norte com o apoio da Secretaria de Turismo do Ceará, Secretaria de Cultura de Sobral, além das secretarias de Infraestrutura e de Saúde, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Juizado da Infância e Juventude, Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar, que se farão presentes no local do evento e em seu entorno.

"Teremos aumento em nosso efetivo, em cerca de 15 homens, com ações preventivas e ostensivas, apoiados pelo Comando Tático Rural (Cotar), Batalhão de Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e outros parceiros, além da utilização do mesmo sistema de videomonitoramento utilizado em festividades como o Fortal, só que em menor proporção, claro", afirmou o coronel Júlio Aquino, coordenador de Comando do Policiamento do Interior Norte (CPI), da Polícia Militar.

Programação

Quarta-feira (11)

Aviões Elétrico

Quinta-feira (12)

Solteirões

Bell Marques

Iohannes Imperador

Sexta-feira (13)

Luis Marcelo e Gabriel

Gabriel Diniz

Nathan Loketa

Sábado (14)

Rafa e Pipo Marques

Léo Santana

Banda Patrulha