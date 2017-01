Cai a ocorrência de chuvas no CE

00:00 · 06.01.2017 por José Avelino Neto - Colaborador

Banabuiú. Pelo quinto dia consecutivo da primeira semana de 2017, voltou a chover no Ceará. Entre as 7h de quarta-feira e 7h de ontem, foram registradas chuvas em 13 municípios. Viçosa do Ceará, na Chapada da Ibiapaba, concentrou a maior pluviometria: 15 mm. As outras maiores chuvas aconteceram em Uruoca (8 mm); Guaraciaba do Norte (8 mm) e Caucaia (7.2 mm), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As chuvas se mantêm desde o dia primeiro, mas vêm perdendo a força. Um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) as estaria ocasionando, mas de acordo com o meteorologista Raul Fritz, nos próximos dias ele deve perder força, o que significa dizer que as chuvas podem diminuir. "Pelos próximos dois, três dias, ele estará fraco. Mas há uma tendência, a se confirmar, de voltarem algumas chuvas", relatou.

A previsão do tempo para hoje é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada no litoral e no noroeste. Nas demais regiões cearenses, o céu deve permanecer parcialmente nublado. As chuvas se confirmam na previsão de amanhã, embora de forma isolada, no Centro-Norte do Ceará.

Até o momento a maior chuva do ano foi registrada em Martinópole, com 70 mm. As precipitações fazem parte do período da pré-estação chuvosa.

Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), ontem houve aporte em três reservatórios, o Figueiredo, em Alto Santo; Maranguapinho, em Maranguape; e o Gangorra, em Granja. Mesmo com os aportes, o total acumulado nos açudes ainda é insuficiente e nada mudou no cenário de escassez hídrica. Ao todo, 48 açudes estão em volume morto e outros 36 estão completamente secos. A média acumulada em todos os 153 açudes é de apenas 6.2%.