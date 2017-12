Cachorros são alimentados no cortejo de São Lázaro

00:00 · 15.12.2017 por Antonio Rodrigues - Colaborador

Juazeiro do Norte. "São Lázaro, pelo poder e a força que o senhor tem, não deixe cortar minha perna, não, que fico fazendo sua oferta, de ano em ano, até eu morrer", clamou João Bosco da Paz, ao saber que sua perna poderia ser amputada por causa de uma infecção agravada pela diabetes. Após ficar curado, há 28 anos, ele começou o cortejo de São Lázaro, que percorre, anualmente, as ruas do bairro João Cabral até sua casa, onde alimenta os cachorros da vizinhança. Neste ano, a caminhada, realizada ontem, teve início no Núcleo de Arte, Educação e Cultura Marcos Jussier.

Segundo João Bosco, 62, ele deveria ter a perna direita amputada na altura do joelho, após exames. "O médico bateu a radiografia e disse que deveria cortar. Eu me peguei com São Lázaro. No dia da cirurgia, tiraram sangue, fizeram Raio-X, tudo. Até que disse que estava normal. O remédio que tomei foi o milagre", garante o aposentado.

Mesmo assim, parte do pé foi amputado, perdendo os dedos. Isso não tira seu entusiasmo para seguir na frente do cortejo, em passos rápidos, guiando as pessoas. "Graças a Deus não foi cortado. Só um pé. Mas a perna não. Por isso, levo minha promessa até morrer", conta.

Com o milagre, todo ano ele faz a "oferta", dando de comer aos cachorros, convidando o reisado, mas, neste ano, também foi acompanhado pela Banda de Música Padre Cícero. "O cachorro mais doente que tiver, come comigo lá em casa. Boto as mesadas deles e como junto com eles". O cortejo reúne as pessoas na calçada e cada uma traz seu animal para alimentar. Arroz, carne, macarrão, salada. Um almoço. O que sobra é entregue aos moradores.

São Lázaro ficou conhecido como o padroeiro dos leprosos, na Idade Média, por ser confundido com o personagem homônimo bíblico da parábola "O Rico e Lázaro". O Santo da Betânia foi ressuscitado por Jesus, enquanto o segundo era associado às enfermidades e aos cachorros. "Muita gente não acredita, mas eu acredito que é São Lázaro que cura as enfermidades", declara

Depois de passar por seis mãos, a zabumba encontrou João Bosco, aos 8 anos, presente de seu pai, João Damião da Paz. Hoje ele toca zabumba, pífano e ensina as crianças do bairro. Além disso, formou a banda cabaçal São João Baptista e incentiva o reisado na comunidade.