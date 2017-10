Bonecas divertem e ensinam história

00:00 · 12.10.2017 por Antonio Rodrigues - Colaborador

Juazeiro do Norte. "Abayomi" é uma palavra africana na língua iorubá. "Abay" significa "encontro"; "omi" quer dizer "precioso". "Encontro precioso" é a junção de palavras ideal para definir as oficinas de confecção das bonecas abayomi e de teatro de caixa lambe-lambe que professora e historiadora Ânella Fyama de Sousa leva, há um ano, às instituições de ensino, cultura e comunidades. O objetivo é dar um outro olhar às formas de aprendizado e trazer o saber prático junto às discussões sobre a cultura africana. Nesta sexta-feira (13), às 16h30 e 18h30, no Terreiro da Mestra Margarida, Sesc Juazeiro do Norte, tem apresentação do teatro lambe-lambe Abayomi, fruto das oficinas.

As bonecas abayomi são feitas de retalhos de malha, tecidos e ervas (camomila e erva-doce). Não há costura, utilizam-se, apenas, nós no pano. Elas medem de um a dez centímetros e não têm rostos, mas podem ser enfeitadas com barbantes e fitinhas. Símbolo de proteção e cuidado, as bonecas confeccionadas pelos alunos são para presentear como um amuleto. A ideia, segundo a professora Fyama, é desenvolver a relação de afetividade.

Mas, antes disso, elas representaram um marco no processo de escravidão do Brasil. As africanas trazidas para serem escravizadas começaram a produzir as bonecas dentro dos navios. "Fazem parte de uma tradição muito ligada à mulher. Naquele processo de violência, muitas mulheres vinham com crianças. Quando elas choravam muito, eram arremessadas ao mar. Nesse momento, por verem as crianças tristes, elas tentavam confortá-las de alguma forma e começaram a fazer essas bonecas dos tecidos das próprias roupas rasgadas", conta a historiadora.

Em 2015, Fyama teve seu primeiro contato em uma oficina no Crato e se interessou pela boneca como um instrumento didático. "Eu tinha muita dificuldade de trabalhar com essa temática (cultura africana) em sala de aula. Não tinha muitos instrumentos para trabalhar, seja nas séries iniciais ou no Ensino Médio. Nos livros, o que se fala desses povos vai muito para o lado da opressão, violência e aí a gente não entende que, no meio desse processo, existiram resistências. As bonecas são um símbolo de resistência", explica Fyama.