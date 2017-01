Bica do Ipu volta a chamar a atenção

00:00 · 31.01.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

O famoso "véu de noiva" da Bica do Ipu tem aproximadamente 130 metros de altura ( Foto: Marcelino Júnior )

Ipu. Um dos pontos turísticos mais procurados da Zona Norte do Estado, a Bica do Ipu voltou a atrair a atenção dos visitantes após um longo período de escassez de água. As primeiras chuvas já mudaram um pouco da paisagem. O famoso "véu de noiva", com seus 130 metros de altura imortalizado na obra "Iracema", de José de Alencar, é o maior atrativo turístico do Município.

Ipu, que em Tupi Guarani quer dizer "água que cai do alto", voltou a receber visitantes com o retorno das águas, que se intensificaram no início da última semana, quando o município foi banhado por fortes chuvas em dias consecutivos. A movimentação nos fins de semana tem sido de até três ônibus de turismo.

Na reabertura do complexo, a nova gestão pretende impulsionar a geração de emprego e renda atrelada ao turismo local. Sucessivas reuniões com a Secretaria de Turismo do Estado têm sido realizadas, segundo o prefeito eleito, Sérgio Rufino, para melhorar a infraestrutura. "Estamos resolvendo pendências. A ideia é, junto também com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), criarmos mecanismos para mantermos esse funcionamento da Bica, inclusive em momentos de seca. Estudos têm sido feitos para não deixarmos mais essa estrutura ficar sujeita apenas às interferências climáticas", frisou.