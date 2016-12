Banda marcial de lata faz sucesso

00:00 · 31.12.2016 por Honório Barbosa - Colaborador

O grupo faz soar seus instrumentos pelas ruas, becos e vielas da cidade, chamando a atenção para a singularidade dos ritmos, a capacidade de reciclar o que antes era imprestável e de promover a alegria ( Foto: Honório Barbosa )

Jaguaribe. Nessa época de festas de fim de ano, o som da Banda Marcial Maria Enedina Veríssimo dos Santos ecoa em ruas do centro desta cidade, na região do Vale do Jaguaribe, elevando o clima de alegria e emoção entre os moradores. Formada por 40 crianças e adolescentes, a bandinha utiliza instrumentos alternativos, como latas de alumínio, tampas plásticas e baldes. O projeto social visa incentivar a permanência na escola e a aprendizagem musical.

O cortejo sai alegre pelas ruas centrais e ressoa pelos becos e vielas mais estreitas. Ninguém fica indiferente ao som que é a própria música se apropriando dos espaços livres, dos corações dos mais velhos e dos sorrisos dos mais jovens.

O grupo faz soar seus instrumentos, chamando a atenção para a singularidade dos ritmos, da capacidade de reciclar o que antes era imprestável e, sobretudo, animar as pessoas.

Marcial

Implantada há apenas dois anos, a bandinha é o xodó dos moradores desta cidade. Conquistou o público local graças ao empenho dos alunos e à finalidade do projeto. "Tudo começou com uma brincadeira de usar latas de manteiga e sair tocando, imitando instrumentos tradicionais de percussão", explica o coordenador e maestro da banda, Wesley Gouveia, 15. "Depois resolvemos fazer pesquisa na Internet sobre esse tipo de banda, que utiliza material reciclável como latas", afirmou o jovem.

De uma brincadeira infantil, nasceu a Banda Marcial Maria Enedina Veríssimo dos Santos, em homenagem a uma moradora idosa que apoiava as brincadeiras das crianças na Rua Maria Isaura Diógenes, no entorno do Posto de Saúde Nossa Senhora das Candeias. "Ela sempre ficava olhando a gente brincar, orientava, cuidava e incentiva. Agora está com a gente na lembrança, no coração", disse Wesley Gouveia.

Escolaridade

A analista de sistemas de informática, Cláudia Ferreira Valério, disse que a banda reúne alunos de mais de uma escola e que há um acompanhamento sobre frequência e desempenho escolar. "Os pais mesmo dizem que os alunos que fazem parte da banda estão melhor em comportamento e nos estudos. Isso é muito bom que esteja acontecendo e todos os moradores da rua estão satisfeitos", destacou.

Por onde a bandinha passa, desperta a atenção da comunidade local. Quem está na rua, não deixa de parar e ver a banda seguir levando o som tradicional das marchas de 7 de Setembro.

Quem está em casa, dá um jeito de largar a tarefa doméstica e corre para a porta ou janela. "Queria ver a banda passar, o som desperta a gente", disse a aposentada, Maria Diógenes, que ficou escorada no parapeito de uma janela de madeira. "Acho muito bonito ver essas crianças tocando", disse.

A banda despertou a atenção dos moradores ao participar do tradicional desfile de 7 de Setembro, em 2015, repetindo o sucesso na mesma data em 2016. Muitos ficaram curiosos ao ver o som ser tirado de material reciclado, latas, tampas, baldes, igualzinho a outros instrumentos de percussão, tarol (caixa), bumbo ou bombo e tambores.

Outros Ritmos

O próximo passo é a aprendizagem de outros ritmos, embora os integrantes já façam paradas técnicas, mudanças de percussão e coreografias. "Gosto muito de tocar na banda e espero que não acabe nunca", disse o aluno Roger Pinheiro, 14. "A banda deu certo e agora precisa de apoio para continuar".

Anderson dos Santos, 11, é neto da homenageada com o título da banda marcial. "Sei que ela está satisfeita e nós estamos muito felizes por participar desse projeto, que incentiva a aprendizagem artística. Eu queria que houvesse mais apresentações", disse. O treinamento dos alunos é feito no meio da rua do bairro.

A aluna Carla Kailana Rodrigues, 13, é uma das instrumentistas e lembra que a banda executa cinco ritmos diferentes. "Aprendemos rápido, sob o comando do nosso instrutor", informou. Crianças de seis, sete anos também participam e mostram disposição e acerto na batida, no tempo e no ritmo certo.

Os pais ficam felizes ao verem os filhos desfilarem e tocarem os instrumentos que logo serão substituídos por outros novos. "Rapidamente, esses ficam muito batidos, amassados", observou Wesley Gouveia.