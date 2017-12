Artista plástico abre galeria para divulgar suas obras

00:00 · 16.12.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Sobral. O artista plástico Wescley Braga, 30, assim como muitos que encontram na arte sua maior forma de expressão, despertou cedo para o universo das cores e pincéis. Em seus primeiros passos, o lápis e o papel foram as ferramentas utilizadas para que pudesse reproduzir, com traços vigorosos, não apenas cenas do cotidiano, mas todo tipo de imagem ou sensação que lhe viesse à cabeça em plena fase de descobertas e experimentos da adolescência e juventude, tão comuns a qualquer pessoa.

Na medida em que os desenhos avançavam em qualidade e técnica, assim como as pinturas se faziam cada vez mais presentes, o contato com artistas locais abriu novas possibilidades e experimentos com outros materiais. Mas foi em 2010 que Wescley mergulhou fundo nas artes plásticas, ao expor, pela primeira vez, suas obras num coletivo que reunia diversos nomes do cenário artístico e cultural de Sobral, no Norte do Estado, onde Wescley mora.

Evolução

A oportunidade de ver suas obras expostas na Casa da Cultura de Sobral pôs o jovem artista em sintonia direta com toda a produção no Município. A troca de experiências abriu um leque de possibilidades, de parcerias e incremento de sua própria produção, que foi evoluindo, ao longo dos anos, se desdobrando em técnicas variadas que vão desde a pintura em tela com acrílico até os trabalhos em aquarela.

Wescley também mantém ativa a produção de gravuras e esculturas, que consolidam seu acervo. "Ao longo dos anos, eu fui diversificando meu trabalho, como qualquer artista. A experimentação de novas técnicas e materiais traz diversidade e amplia as possibilidades de descobertas, tanto para quem produz arte, quanto para quem a aprecia, em todas as suas formas de expressão", afirma.

Desafio

A partir da primeira exposição, Wescley Braga encontrou caminho fértil para seguir firme na carreira, conquistando seu espaço em exposições coletivas e individuais, consolidando de vez seu nome entre artistas e apreciadores de suas obras. "Por meio de várias exposições, eu fui ficando conhecido no meio, sempre mostrando novos trabalhos a cada ano, conquistando a atenção das pessoas, que até hoje me dão um retorno positivo sobre a minha produção", ressalta o jovem artista, que neste mês de dezembro se lançou em seu mais novo desafio: ter seu próprio espaço para expor suas obras.

Wescley abriu a Galeria de Arte Braga, com exposição de pinturas em tela, gravuras, aquarelas e esculturas com sua assinatura. Com entrada gratuita, recebe pessoas de terça a sexta-feira, das 14h às 18h. "Hoje, eu posso dizer que vivo da arte. E a proposta da galeria é dar continuidade ao trabalho, realizando um papel maior no que diz respeito à comercialização", reforça.

Espaços

Sobral oferece espaços públicos para apreciação das artes plásticas, representado pela Casa da Cultura; Pinacoteca de Sobral; pela Galeria ExporArt, instalada no shopping da cidade; além do Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa), instituição central responsável pela formulação e implementação de ações culturais no Município.

"Esses espaços são muito bons, mas montar essa galeria, sendo a primeira particular na cidade, é um ato de coragem e desejo de inovação no que acredito", diz Wescley, que tem obras em instituições e prédios públicos da cidade.

Segundo Eriberto Florêncio, gerente da Célula de Museus e Patrimônio do Município, os artistas locais, como Wescley, têm o apoio que necessitam para desenvolver suas atividades, quer seja coletiva ou individualmente. "Sobral dispõe de uma agenda permanente de visitação a espaços institucionais voltados às artes plásticas, com exposições permanentes, como é o caso do Museu Madi, ou temporárias, abrindo esse espaço às obras locais e de outras cidades e países. Nossa Pinacoteca, por exemplo, tem uma demanda de até 800 visitantes por mês, sendo 60% desse público de outras cidades e regiões", reforça o gerente.

Interação

Eclético, Wescley Braga permite expressar sua arte sobre temas diversos, onde se insere a sociedade humana, sempre representada em telas coloridas. Algumas delas apresentadas com orgulho em sua última exposição individual, O Homem do Século XXI, de maio a julho deste ano, na Galeria Sesc-Iracema, em Fortaleza. Este último trabalho, ainda recente para ele, traz reflexões a respeito do modo de vida da humanidade, que experimenta a realidade deste século. O enfoque, segundo o autor, abre possibilidades para indagações sobre o uso da tecnologia na influência das relações humanas.

Na ótica de Wescley Braga, o ser humano é representado em diversos aspectos, chegando, até, a se misturar fisicamente com os equipamentos que servem de extensão aos seus desejos por comunicação, entretenimento, afeto, enfim, ações básicas do cotidiano. A solidão, contida na busca por si mesmo, também se reflete na forma como o artista representa esse homem, influenciando pelo meio; o que levanta questões sobre até que ponto a tecnologia serve de base para a construção social do homem do século XXI.

Wescley também divulga e comercializa seus trabalhos em loja online: www.Elo7.Com.Br/bragagaleriadearte/loja.

Mais informações:

Braga Galeria de Arte

Visitação: terça a sexta-feira - 14h às 18h - entrada gratuita

Avenida Humberto Lopes, 838 - Bairro Padre Ibiapina - Sobral

Contatos: (88) 9 9746-3225 e (85) 9 8544-7302 WhatsApp