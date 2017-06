Arrecadar mais sem aumentar imposto

00:00 · 07.06.2017

Por depender de repasses dos governos, a crise econômica impõe dificuldades aos municípios. Por isso, o V painel do Seminário "Prefeitos Ceará 2017', moderado pelo jornalista Egídio Serpa, abordou opções de gerenciamento para as cidades poderem obter melhores performances no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, à educação e à gestão de pessoas e recursos.

Leia mais:

.Gestão eficiente é uma das saídas para a crise do País

.Sustentabilidade e saúde em discussão

O consultor de negócios e sócio da Falconi Consultores de Resultado, Rafael Tiercelin, explica que é possível melhorar a performance das prefeituras no que concerne à eficiência da arrecadação de recursos, não somente sem precisar aumentar impostos e tarifas, mas também fazer gastos bem aplicados e priorizando o que realmente é necessário.

Segundo ele, é possível revisar contratos existentes e avaliar, dentro das prefeituras, boas práticas de contratação como de vigilância, de limpeza, insumos de telefonia, energia, por exemplo. "É preciso encontrar indícios de evasão de arrecadação de tributos ou benefícios concedidos anteriormente que não são mais válidos repensá-los com base no cenário de crise, quando o recurso é cada vez mais escasso".

Durante o painel, também foram apresentadas as ações executadas nos planos de desenvolvimento urbano integrado das regiões metropolitanas de Fortaleza, Cariri e Sobral, como exemplo de gestão eficiente.