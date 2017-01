Após 5 dias, chuvas dão trégua no Cariri

00:00 · 30.01.2017

Depois de cinco dias seguidos de fortes chuvas na região do Cariri cearense, houve redução nesse domingo. A precipitações continuaram em várias regiões, embora com menor intensidade. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em 38 municípios com maior concentração na Serra da Ibiapaba e no Sul do Ceará.

A maior delas foi em Jati (54mm), seguida de Chaval (40mm), Martinópole (30mmm), Guaramiranga (27mm) e São Benedito (26mm). As chuvas foram ocasionadas pela aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), uma imensa massa de nuvens que forma o principal sistema causador de precipitações durante a quadra invernosa que começa no próximo mês de fevereiro.

Alegria

A Funceme prevê para hoje chuvas na região Centro-Sul, Vale do Jaguaribe e Litorânea em decorrência da proximidade da ZCIT. No Cariri que registra boas chuvas desde a semana passada, o clima é de alegria entre os agricultores da região.