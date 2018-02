Agricultores iniciam o plantio apostando num bom inverno

00:00 · 26.02.2018 por Honório Barbosa - Colaborador

Iguatu. As chuvas banham todas as regiões do Ceará, a terra está molhada e os agricultores estão animados, acreditando que o inverno será promissor para a produção agropecuária no sertão. Um exemplo de esperança e tenacidade vem do aposentado, Francisco Nunes de Almeida, 72, (Chico Vitor), no sítio mosquito, zona rural de Cedro, na região Centro-Sul do Ceará, que fez plantio de milho, feijão e fava e vê com alegria o cultivo germinar.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas ontem em 81 municípios. A maior foi em Barroquinha, com 113 milímetros. Para hoje (26) está prevista nebulosidade variável com períodos de chuva em todo o Estado. Já a Barragem Germinal, em Palmácia, estratégica para abastecer a RMF, começou a sangrar. Ela tem capacidade para 2,6 milhões de m³.

No campo, os produtores rurais estão animados. "Depois de seis anos seguidos de chuvas ruins para a agricultura, acredito que teremos um bom inverno, com fartura para quem plantar", disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatu, Evanilson Saraiva.

Até o início deste mês havia preocupação entre os agricultores e dirigentes de entidades ligadas ao segmento agropecuário. O temor era escassez e irregularidades das chuvas. Entretanto, desde o último dia 10, as chuvas se intensificaram e se generalizaram. "Acredito que estamos caminhando para o fim do ciclo de seis anos de seca", disse o diretor do (STRI), Sebastião Alves.

O agricultor Chico Vitor não esquece o roçado. Depois de trabalhar por 22 anos em uma fábrica de brinquedos em São Paulo e ficar viúvo decidiu voltar ao Ceará. Mora sozinho. Ele não perdeu tempo. Com a chegada das primeiras chuvas no fim de janeiro passado plantou milho, feijão e fava. Os grãos já estão bem desenvolvidos.

"A minha esperança é que terei uma boa colheita", disse. Chico Vitor espera que a renda possa ajudar a família da filha caçula que voltou com ele para o Ceará. Em outras áreas do Município de Cedro, os agricultores de base familiar estão no campo, preparando a terra, outros limpando o mato nas áreas onde os grãos já germinaram e ainda há aqueles retardatários que estão plantando.

Com apoio técnico e a volta de boas chuvas, Várzea Alegre tem uma expectativa de aumento da produção agrícola. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico do Município priorizou o programa Terra Trabalhada, que oferece sem custo para o agricultor uma hora de trator para o preparo da terra para a plantação da lavoura.

Milho e feijão

Segundo Cícero Izidório, já foram plantadas mais de 90% das culturas com destaque para o milho, feijão e também a volta do plantio do algodão com uma área de 40 hectares. Para ele, já é visível o aumento da área plantada este ano apesar da comissão agropecuária ainda não ter feito o levantamento oficial. "Os agricultores estão animados, com perspectiva de um bom inverno e foram para o campo plantar", pontuou. "O quadro está bem melhor do que no ano passado".

O gerente regional da Ematerce, em Iguatu, Joaquim Virgolino Neto, disse que os primeiros levantamentos apontam para o crescimento da área de plantio em 2018 em relação aos anos anteriores. "Os agricultores estão otimistas. Quem não estava plantando resolveu fazer o cultivo das culturas de subsistência".

O município de Iguatu está realizando o trabalho de preparo de terra com a meta de atender a 1.200 agricultores. São nada menos que dez tratores que estão em campo, preparando as áreas de plantio e há uma contrapartida em torno de 50% abaixo do valor de mercado.