Ações pessoais humanizam período natalino no Interior

00:00 · 23.12.2017 por Alex Pimentel - Colaborador

O Natal dos Garis, neste ano, também incluiu os garis do Município, numa grande festa de reconhecimento e valorização desses profissionais ( Foto: Alex Pimentel )

Quixadá. Nesta época do ano, as ações de solidariedade se multiplicam por todos os cantos; no Interior não é diferente. Pessoas comuns passam a dedicar parte do tempo a mobilizar amigos, conhecidos e até a cidade com o propósito de exercitar outro gesto também muito praticado neste período, a generosidade. Alheios às festas pomposas de confraternização, esses personagens passam a arrecadar alimentos e utensílios para os mais carentes, e convidam amigos para um momento muito especial.

O Natal da Solidariedade de Juatama é um exemplo. Todas as famílias desta comunidade rural de Quixadá se reúnem, uma vez por ano, para comemorar o Natal. As crianças brincam em um parque montado para o momento, com distribuição de algodão doce e pipoca, lanches e brinquedos. Os adolescentes e adultos fortalecem os laços de amizade. A confraternização coletiva foi idealizada por um dos moradores, Artemir Júnior, há cinco anos. Hoje, ele mora em Fortaleza, onde é administrador de empresa, por falta de opção de trabalho na sua terra natal.

Mesmo assim, fica feliz quando pode retornar e dividir com a família e os amigos de infância o momento natalino, do qual faz questão de ressaltar ser realizado pela Associação de Voo Livre do Sertão Central (AVLSC), da qual é um dos fundadores, e do auxílio de dezenas de pilotos, brasileiros e estrangeiros, em especial o casal Flávio Laurentino e Leila Freire, empresários dedicados à comunidade e principais doadores da festa comunitária.

O casal, proprietário de uma indústria de roupas íntimas montada no próprio distrito, se orgulha em poder ajudar todos os anos outros moradores, mais humildes. Para Flávio e Leila, os principais motivos da participação solidária são a carência, a necessidade da comunidade. Para eles, nascidos e criados na roça, poder compartilhar esses momentos é muito gratificante.

Sobre a origem da festa, Artemir Júnior diz recordar dos tempos de infância, quando as limitações eram muitas e o lugar onde morava sequer sabia do espírito natalino. Quando conseguiu realizar a primeira festa, com a ajuda dos amigos, foi como a realização de um sonho e resgate dos tempos de criança. "Sabe aquele sorriso de agradecimento, sincero, os abraços, o carinho? Causam uma sensação indescritível, a qual não há dinheiro no mundo que pague. É preciso estar lá para entender", completou.

No ano passado os moradores de Juatama e de algumas localidades vizinhas foram surpreendidos pelo Papai Noel descendo, literalmente, do céu, de parapente. Quatro pilotos vestiram o traje especial, incluindo o saco de brinquedos, para realizarem a surpresa. As crianças começaram a correr de dentro das suas casas entusiasmadas ao encontro do "bom velhinho". Momentos assim não se esquece nunca.

Neste sábado, o Papai Noel vai descer novamente do céu. Entretanto, dessa vez vai se multiplicar por 20. Foi o compromisso de um grupo de pilotos, alguns da própria comunidade. A ideia é, além de Juatama, pousarem nas localidades da Serra do Padre e Custódio, em Quixadá; e ainda em Algodões, já no município vizinho, Quixeramobim. As decolagens da Rampa do Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão estão programadas para as 15h.

Garis e coveiros

Há quatro anos o radialista Wanderley Barbosa realiza o Natal dos Garis de Quixadá. Ele dedica o mês de dezembro aos operários mais humildes da cidade. Durante esse período, até a proximidade da semana do Natal, ele procura os amigos, familiares, empresários e quem mais possa contribuir na aquisição dos kits, cestas básicas de alimentos e redes de dormir. A reunião festiva vem logo depois, quando cada família é recebida com carinho e presentes.

Para quem passa o dia na rua recolhendo a sujeira da cidade e, na maioria das vezes, além dos sacos de lixo, se depara com a indiferença cotidiana, essa é a única oportunidade, durante todo o ano, de ser reconhecido, de forma sincera, pelo árduo ofício desempenhado nas ruas, comenta Antônio Nunes da Silva, 63, 23 anos dedicados ao ofício.

Wanderley Barbosa considera a satisfação desse momento mútua. "Eles não percebem, mas estão nos dando um dos maiores presentes da humanidade, a gratidão. A gente precisa se segurar para não chorar. A doação é sincera; o abraço deles, também, acrescenta o idealizador e ex-presidente do Rotary Club de Quixadá, entidade onde aprendeu a compartilhar ações dessa natureza, de fazer o bem sem olhar a quem.

"Dessa vez, contamos com o apoio de vários empresários e dos amigos rotarianos. Também incluímos os coveiros da cidade. Trabalhadores assim nunca são lembrados", completou, ressaltando que o Natal especial surgiu no ano de 2014, após constatar que as famílias dos garis, a serviço da Prefeitura de Quixadá, estavam passando fome em razão do atraso no pagamento dos salários.