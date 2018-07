2ª etapa de Seminários reforça Agricultura Familiar

00:00 · 18.07.2018 por Alex Pimentel - Colaborador

Quixadá. O Sertão Central cearense é uma das áreas mais castigadas pelas secas no Estado. Os açudes da região permanecem com baixa carga hídrica. As chuvas deste ano foram insuficientes para reverter o quadro de estiagem prolongada. Mas nem tudo é desalento. A força e a união dos homens e mulheres que moram e trabalham nos 12 municípios da região tem feito a diferença e confirma que é possível fazer mais por meio do cooperativismo e empreendedorismo.

Focado nessa perspectiva o Instituto de Arte, Cultura, Lazer e Educação (Iarte) realizará, no dia 20 de julho, em Quixadá, a 2ª etapa do Ciclo de Seminários "Cenários para o Fortalecimento da Agricultura Familiar". O evento conta com o apoio do Instituo Agropolos e será realizado das 8h às 16h, na Bodega Ecológica deste Município do Sertão Central. Barbalha foi o primeiro município visitado. Os próximos encontros ocorrerão em Aracati, Itapipoca e Morada Nova.

Segundo o coordenador técnico do Ciclo de Seminários, Antonio José Monteiro, a ação tem por objetivo fortalecer as cadeias produtivas como princípio básico do desenvolvimento sustentável e solidário da agricultura familiar no Ceará. Na avaliação dele, o apoio à realização do conjunto dessas ações implica em um esforço permanente e sistêmico de aprimorar os instrumentos operacionais de fortalecimento e consolidação das institucionalidades necessárias à gestão social das políticas públicas para a agricultura familiar.

A diretora executiva do Iarte, Gizélia Ribeiro, pontua que valorizar a agricultura familiar, por meio do empreendedorismo, é uma tarefa árdua, mas, ao mesmo tempo, necessária e eficaz para melhorar a vida no campo, especialmente quanto à segurança alimentar das famílias.

Programação

8h - Acolhida: Atividade Cultural

8h30 - Café da manhã regionalizado

9h - Abertura - repentista

10h - Políticas Públicas para a Agricultura Familiar

Francisco de Assis Diniz - titular da SDA / Ana Teresa Carvalho - presidente do Instituto Agropolos

11h30 - Experiência exitosa do Sertão Central

Deusimar Cândido de Oliveira - presidente da Coopvale

12h - Almoço regional

13h30 - Empreendedorismo na Agricultura Familiar

Francisca da Conceição de Sousa - Presidente do STR de Quixadá

14H30 - Segurança Alimentar e Nutricional na Agricultura Familiar

Malvinier Macedo - presidente do Consea-CE

16h - Encerramento

Mais informações:

2ª etapa do Ciclo de Seminários "Cenários para o Fortalecimento da Agricultura Familiar"

Data: 20 de julho

Horário: 8h às 16h

Local: Bodega Ecológica - Rua Autran Moreno, 162, Centro, Quixadá (ao lado da Ematerce)