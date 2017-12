Fecomércio-CE realiza pesquisa sobre o Potencial de Consumo do fortalezense para o Natal

15:56 · 18.12.2017 / atualizado às 15:58 por Fecomércio/CE

Uma pesquisa sobre o Potencial de Consumo do fortalezense para o Natal, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), projeta movimento de R$ 290 milhões no comércio varejista local, um crescimento de +7,4% sobre o valor faturado no ano passado (R$ 270 milhões), mantendo o Natal como a data comemorativa mais importante para o varejo de Fortaleza.

Não houve alteração na lista de produtos que lideram as intenções de compra, e o consumidor tem preferido os bens de consumo semiduráveis, com claro destaque para os itens de uso pessoal. Artigos de vestuário, com 64,7%, seguido de brinquedos (34,2%), calçados, cintos e bolsas (29,5%) e itens de perfumaria (16,6%). Apenas os aparelhos de telefonia celular, com 4,2% de intenção de compra, é que aparecem em posição relevante na lista de produtos mais procurados.

Dos itens que lideram a intenção de compras no Natal de 2017, os artigos de vestuário foram citados por 64,7% dos entrevistados, sendo mais relevante para os homens (67,1% de respostas positivas), do grupo com até 20 anos de idade (68,0%) e renda familiar mensal de até três salários mínimos (66,9%).

Os brinquedos, com 34,2% de resposta positiva, serão mais procurados pelas mulheres (40,2% de respostas positivas), do estrato com idade entre 21 e 35 anos (37,9%) e renda familiar mensal de mais de seis salários mínimos (47,3%). Na terceira posição da lista dos produtos mais procurados, calçados, cintos e bolsas tiveram 29,5% de citação.

O perfil do comprador é parecido com o do consumidor de artigos de vestuário, com preponderância dos homens (30,9%), pessoas do grupo com até 20 anos de idade (31,6%) e renda familiar mensal entre três e seis salários mínimos (30,2%).

A pesquisa ainda confirmou que o consumidor prefere o pagamento à vista (70,7%) ou com cartão de crédito (36,3%). O gasto médio por consumidor é estimado em R$ 335, entretanto, como 55,6% dos consumidores irão comprar pelo menos três presentes, o valor médio por presente é de R$ 126. Apesar de grande parte dos consumidores não declararem dia específico para as compras (47,4%), a conveniência de funcionamento é fator essencial para o atendimento do consumidor, já que 25,6% relataram ter no sábado o dia ideal para as compras.

Além disso, os entrevistados revelaram que as promoções e políticas de preços serão fundamentais para atrair sua atenção, com 54,1% e 46,3% de citação, respectivamente.