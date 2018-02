Atleta destaque do Projeto Futsal Sesc é convidado para atuar em time do Sul

12:16 · 26.02.2018 / atualizado às 12:20 por Fecomércio/CE

Gabriel Gurgel, cearense de Jaguaruana, é o novo contratado do América de Tapera, do Rio Grande do Sul. O atleta, destaque no esporte junto ao projeto Futsal Sesc, na seleção sub-20, também eleito melhor atleta de futsal do Estado do Ceará na categoria, em 2017, assumiu seu novo posto no dia 1° de fevereiro de 2018. Ele vai atuar na equipe profissional da Liga Gaúcha de Futsal, em 2018.

Apaixonado por futebol, Gabriel é aluno do Projeto Futsal Sesc desde 2014. O projeto é coordenado por Manoel Tobias, considerado três vezes o melhor jogador de futsal do mundo. “É importante salientar que Gabriel foi bicampeão da categoria Sub-20 Cearense de Futsal, defendendo o projeto Futsal Sesc. Estamos felizes, por mais um aluno ter seu trabalho reconhecido, mas também não podemos deixar de destacar a atuação do Sistema Fecomércio, através do braço social, que é o Sesc, apoiando o Projeto Futsal Sesc no trabalho do dia a dia”, afirma Manoel Tobias.

Sobre o Futsal Sesc

O Futsal Sesc atua em cerca de 20 núcleos espalhados pelo Ceará e, atualmente, a iniciativa atende a cerca de 2.000 alunos de famílias de baixa renda, que tenham de 8 a 17 anos. Além do aprendizado técnico, é trabalhada a cidadania com os alunos, com incentivo aos estudos e ao respeito à família, por exemplo.

As seleções do Projeto Futsal Sesc participam de importantes competições, como a Copa LIFEC, o Campeonato de Futsal LIFEC, a Copa Metropolitana, o Campeonato Cearense e o Circuito Nordeste de Futsal.

Para participar do Futsal Sesc o aluno precisa ter o perfil PCG (Programa de Comprometimento de Gratuidade), ser comerciário ou dependente de comerciário e aluno matriculado ou egresso da rede pública de ensino, ou bolsista integral em escola particular, com renda familiar de até três salários mínimos. Para integrar as seleções Sesc, os alunos do projeto participam de seletivas anuais.

SERVIÇO

Inscrições Futsal Sesc

Informações: (85) 3464.9314