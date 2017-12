Vereadores aprovam o Orçamento de Fortaleza

01:00 · 14.12.2017

Foi aprovada ontem, pela Câmara Municipal de Fortaleza, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2018, assim como o aumento dos subsídios do vice-prefeito Moroni Torgan, correspondentes a 90% do que percebe o prefeito Roberto Cláudio, que é R$ 15 mil. Hoje, Moroni ganha R$ 10 mil. O projeto de Resolução da Câmara foi apresentado na última terça-feira.

O Orçamento do Município recebeu quase 600 emendas, que foram aprovadas de forma consensual. A Casa convocou uma sessão extraordinária para garantir ontem a votação em segunda discussão. Hoje, o texto, que prevê recursos de cerca de R$7,55 bilhões para o ano que vem, deve ter sua redação final aprovada na Câmara.

De acordo com o relator da matéria, Iraguassú Filho (PDT), o texto foi alvo de amplo diálogo entre os vereadores e a Comissão Conjunta de Legislação, Justiça e Orçamento, o que permitiu que fosse aprovado de sem maiores percalços pela Casa.

Debate

"Não se pode falar que não houve esforço para que fossem consensuadas as principais demandas dos vereadores", declara. Segundo ele, houve um grande movimento da Prefeitura, em especial da Secretaria de Finanças, para manter os investimentos na Capital. Como exemplo, o vereador cita que o investimento da administração em Saúde já é mais que o dobro do que prevê a Constituição Federal.

O líder do prefeito Roberto Cláudio (PDT) na Casa, Ésio Feitosa (PPL), também elogiou a administração. De acordo com ele, a LOA aprovada ontem passou por um amplo debate não só com os vereadores, mas com a sociedade. "Houve a participação de mais de 1,3 mil pessoas nesses processo. Então, ao nosso ver, esse Orçamento foi construído com muita participação popular", declara o pepelista.

O parlamentar também diz que o texto demonstra um grande esforço da gestão em ampliar investimentos em áreas como Mobilidade, Educação, Moradia e Assistência Social. "Ao contrário de outras cidades, Fortaleza paga em dia seus funcionários, investe em obras estruturantes e investe no servidor, seja com aumentos, seja com capacitação", destaca o vereador.

Para o vereador Acrísio Sena (PT), de pouco adianta apresentar emendas se elas não são executadas. "Já estou no terceiro ano em que coloco R$200 mil ali na comunidade do trilho para construir um calçadão e não tenho sequer uma resposta (da Prefeitura)", declara. Ele quer que a Câmara cobre o cumprimento das emendas dos vereadores.