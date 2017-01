Vereador solicita recriação de colegiado

00:00 · 25.01.2017

O vereador Ésio Feitosa (PPL) apresentou requerimento à Câmara Municipal de Fortaleza para recriar a comissão da Casa que debate a atuação de serviços de transporte particular individual de passageiros na Capital. Segundo o parlamentar, o objetivo é "dar prosseguimento à discussão que a Câmara já vinha travando sobre o tema".

A comissão foi criada, originalmente, em novembro, por sugestão do então vereador Ronivaldo Maia (PT). Entretanto, não conseguiu concluir os trabalhos antes do fim da legislatura. Ésio disse crer que a aprovação do requerimento pode ocorrer ainda em fevereiro.

O vereador, que é líder do prefeito na Casa, afirmou que não chegou a conversar com Roberto Cláudio (PDT) sobre a proposta. Ele diz que a posição do Executivo ainda é institucional: enquanto não houver uma regulamentação sobre a Uber, o serviço é irregular em Fortaleza. "É um debate nacional que está se travando sobre esse tema. Enquanto ele não for resolvido, o prefeito precisa cumprir a lei".