Vereador propõe ‘patrulha’ na GM

00:00 · 10.01.2017

Projeto de Márcio Cruz (PSD) deve começar a tramitar na Câmara após o recesso parlamentar ( Foto: JL Rosa )

O vereador Márcio Cruz (PSD) protocolou na Câmara Municipal de Fortaleza proposta para a criação de um grupo dentro da Guarda Municipal (GM) voltado para o combate à violência contra a mulher. O grupo se chamaria “Patrulha Maria da Penha”, homenageando a farmacêutica cearense que batiza lei que tipifica o crime de violência de gênero e que se tornou símbolo da luta por igualdade entre homens e mulheres no Brasil.

“Embora a legislação de 2006 seja uma das mais avançadas do mundo sobre o tema, verdadeiro marco histórico no enfrentamento de tão grave problema, ela encontra obstáculos práticos para sua total e efetiva aplicação no meio social”, declara na justificativa do projeto, referindo-se à Lei Maria da Penha.

As “Patrulhas Maria da Penha” já existem em outros estados, como Roraima, Rio Grande do Sul e Bahia. Como política municipal, Curitiba e Manaus já contam com o recurso. Em abril de 2016, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou projeto da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) que propõe nacionalizar a proposta, em parceria entre o governo federal, estados e municípios.

De acordo com Márcio Cruz, ele próprio um guarda municipal, a atuação dos agentes de Fortaleza daria-se para evitar que o agressor consiga aproximar-se da vítima, evitando assim novos casos de violência. Os agentes da guarda realizariam visitas periódicas às residências de mulheres assistidas pelo programa para assegurar o cumprimento de medidas protetivas. Em emergências, os agentes seriam acionados por celulares, aplicativos de mensagem ou mesmo botões do pânico.

Escolta

Segundo o projeto, os guardas municipais também devem atuar na escolta de mulheres assistidas até audiências e depoimentos em delegacias. Márcio Cruz afirma que a intenção é firmar parcerias com a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE).

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) já elegeu a Segurança Pública – seara que é de competência dos governos estaduais – como uma área na qual ele gostaria de dar mais protagonismo municipal. Na primeira gestão, ele já havia criado a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. Agora, já anunciou que seu vice, Moroni Torgan (DEM), vai coordenar os esforços do Palácio do Bispo no combate à violência na Capital. A Câmara retoma os trabalhos legislativos em fevereiro.