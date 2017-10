TSE identifica quase mil títulos eleitorais no Ceará com coincidências biométricas

19:49 · 09.10.2017 / atualizado às 20:04

O estado de Alagoas é o que apresenta mais coincidências biométricas: 3.028 ( FOTO: Reprodução )

Dados da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que, até esta segunda-feira (9), 998 títulos eleitorais estão envolvidos em casos de coincidência biométrica no Ceará. No Brasil, o número ultrapassa 25 mil.

Tais ocorrências foram identificadas pelo Sistema AFIS (sigla em inglês do Sistema Automático de Identificação de Impressões Digitais), tecnologia que permite fazer o batimento eletrônico das dez impressões digitais de cada eleitor cadastrado com as digitais do total de eleitores registrados no banco de dados da Justiça Eleitoral.

Utilizado pela Justiça Eleitoral desde 2014, o Sistema AFIS consegue comparar as impressões digitais relacionadas a 120 mil títulos eleitorais por dia. Como resultado da análise biométrica, o TSE aponta casos de duplicidade (quando uma mesma pessoa tem dois registros eleitorais) e de pluralidade (quando um eleitor dispõe de três títulos ou mais).

De acordo com a última atualização da STI/TSE, o estado de Ceará é o 10º que apresenta mais coincidências biométricas: 998, sendo 897 duplicidades e 101 pluralidades. No topo do ranking está Alagoas, com 3.032 coincidências. Em seguida vêm os estados de São Paulo, com 2.793 coincidências (2.615 duplicidades e 185 pluralidades), e de Goiás, com 2.144 ocorrências (1.631 duplicidades e 523 pluralidades).

No Nordeste, o Ceará não apresenta os números mais preocupantes. O Estado fica à frente somente da Paraíba e Bahia.