Tragédia repercute entre cearenses

00:00 · 20.01.2017

A queda do avião que vitimou o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), e outras quatro pessoas, na tarde de ontem, em Paraty (RJ), causou comoção entre políticos cearenses. Deputados federais, senadores e o governador Camilo Santana (PT) lamentaram a morte do magistrado e também expuseram preocupação com as causas da tragédia. Teve quem sinalizou, ainda, temor de que a morte do ministro, relator dos processos referentes à Lava-Jato na Suprema Corte, possa representar alguma incerteza aos efeitos da Operação no futuro.

LEIA MAIS

.Morte de Teori altera campanha em Fortaleza

Camilo Santana só retornou ao Ceará da viagem oficial ao Oriente Médio na madrugada de hoje, mas ontem, por meio de nota, lamentou a morte de Zavascki, enaltecendo a carreira jurídica do ministro. "Teori Zavascki sempre pautou sua carreira jurídica pela atuação séria e justa, deixando representativo legado ao nosso Estado Democrático de Direito", pontuou.

Os três senadores do Ceará também externaram palavras de reconhecimento e apoio à família do ministro. Tasso Jereissati (PSDB) escreveu, no Facebook, que "o Brasil perde um de seus mais brilhantes juristas, um homem que reunia capacidade intelectual, seriedade e patriotismo". Eunício Oliveira (PMDB), por sua vez, destacou que a "sobriedade" de Teori Zavascki, a quem chamou de "eterno vigilante da Constituição", fará falta à Justiça do Brasil. Já José Pimentel (PT) opinou que o ministro exerceu o trabalho com isenção e independência e disse esperar "que essas qualidades sejam preservadas pelo novo relator ou relatora da Lava-Jato".

Por telefone, o deputado federal José Guimarães (PT) também destacou a postura de Zavascki no STF. "Foi um ministro que só falava nos autos, muito correto na sua atividade de julgar", declarou. Em nota, Chico Lopes (PCdoB) lamentou a tragédia e ressaltou que demanda investigação rigorosa e imediata. "Esse acidente é impressionante, impactante, ainda mais neste momento político tão conturbado que nosso País e nossa gente atravessam. A sociedade exige imediata investigação".