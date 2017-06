Temer fica, apesar dos delitos relatados pelo ministro do TSE

00:00 · 10.06.2017 por Edison Silva - Editor de Política

Fac-símile da matéria do último sábado falando da esperança depositada na decisão, agora conhecida, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral

Michel Temer (PMDB) continua presidente. Baldados os esforços do ministro Herman Benjamim, relator da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), cujo voto em favor da cassação da chapa presidencial encabeçada pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), tendo como vice o atual presidente Temer, comprovou todas as acusações feitas sobre o abuso dos poderes econômico e político na eleição presidencial passada, no meio da relação promíscua entre empreiteiras e políticos, quatro ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com argumentos processualistas, resolveram desprezar todas as provas levadas aos autos e garantiram Temer na chefia da Nação.

A Corte Eleitoral brasileira desperdiçou sua primeira grande oportunidade de contribuir para estancar a sangria que o País experimenta, pois reuniu provas para fazer Justiça, e deixou tudo continuar como está. No contexto atual, como analisamos sábado passado, apesar de todas as imputações desairosas, consequentemente incompatíveis com a honorabilidade reclamada a qualquer dos homens públicos, em especial aos chefes de executivos, Temer não renunciará. Ele tem reiteradamente dito que fica presidente até 31 de dezembro de 2018, e tudo indica que ficará.

Avestruz

Ao desprezar a prova colhida na instrução do feito, o colegiado do TSE contestou o ministro Luiz Fux. Na quarta-feira ele cunhou a frase: "Nós somos uma Corte. Avestruz é que enfia a cabeça no chão", quando dizia que os ministros, ele incluso, não poderiam ser "obstados da oportunidade nesse momento de passar a limpo imediatamente esses fatos que a meu modo de ver são gravíssimos e contaminaram o processo eleitoral pelas chagas da corrupção iludindo a vontade do eleitor. É impossível uma Corte descobrir e não levar em consideração", disse.

Sendo denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelos crimes apontados nas delações de pessoas ligadas à Construtora Odebrecht e à JBS, como certamente o será, Temer, é quase certo, não se tornará réu, consequentemente não será julgado, pelo menos enquanto estiver presidente, salvo o surgimento de uma inesperada reviravolta, pois ainda tem o apoio de um expressivo número de deputados, atendidos em seus pleitos pessoais, a partir de liberações de recursos de emendas parlamentares e de nomeações para cargos federais.

O Supremo Tribunal depende de uma autorização da Câmara dos Deputados para processar e julgar o presidente da República. Esta é uma das competências privativas dos deputados, segundo o Art. 51 da Constituição Federal, onde expressamente está dito, no inciso "I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado". Temer tem hoje o percentual exigido, e poderá manter tal apoio de mais de 172 parlamentares. Um voto a mais de um terço da composição daquela Casa do Congresso Nacional. Daí a afirmação feita aqui, recentemente, de ele só ser defenestrado do cargo por uma decisão do TSE, chance ontem sepultada.

O relatório apresentado pelo ministro Herman Benjamim, ao longo dos últimos quatro dias, transmitido pela televisão, foi o mais amplo e vigoroso libelo feito sobre as campanhas eleitorais brasileiras, a partir da presidencial. Por certo, depois daquela minuciosa descrição sobre as relações promíscuas entre delinquentes candidatos e financiadores, muitos dos nossos políticos, não afeitos a tais deprimentes situações, envergonham-se de seus pares e sofrem por estarem sendo nivelados a eles, vez que a sociedade não se dá conta da necessidade de diferenciá-los até para expurgar da vida pública aqueles que a todos envergonham.

Complicador

O noticiário internacional dá conta de reações políticas, em países outros, bem diversas das registradas no Brasil, em situações de flagrantes de ilegalidades assemelhadas praticadas por seus homens públicos. Por aí afora, os alcançados nessas práticas incompatíveis com o decoro, se afastam espontaneamente das atividades públicas, e até dão fim à vida, envergonhados por suas ações danosas à população e pelo constrangimento imposto aos familiares. O político nacional não tem esse sentimento. E pior, conta até com a solidariedade de outros.

Os integrantes do PSDB podem ficar fora do grupo que emprestará solidariedade a Temer. Mas o partido tem o senador Aécio Neves, até recentemente o presidente nacional da sigla e candidato a presidente da República, no último pleito, atingido em cheio pelas delações dos donos da JBS, colocado na mesma vala comum em que está o presidente Temer, portanto, enodoando o partido. A discussão interna sobre os tucanos desatrelarem-se da aliança de apoio ao chefe do Poder Executivo nacional, para evitarem chegar contaminados nas eleições do próximo ano, obviamente reclama, concomitantemente, uma medida de assepsia em relação ao seu, até bem pouco, um dos filiados ilustres.

O PSDB, com 46 deputados federais, tem a quarta maior bancada na Câmara. A decisão que tomar, na próxima segunda-feira, terá reflexo no Congresso Nacional, principalmente quanto a algumas outras agremiações e seus posicionamentos futuros, sem prejuízos para as votações de interesse nacional. Lamentavelmente, porém, todos os que se envergonharem em afirmar ser aliado do Governo, e dispostos a sanearem o mundo político nacional, não são suficientes para a garantia do processo crime contra o presidente no Supremo Tribunal Federal, porta para sua saída do Governo, embora que temporariamente, até o fim do atual mandato presidencial.