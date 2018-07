Suplentes ocupam vagas de titulares

01:00 · 17.07.2018

Atualmente, sete suplentes exercem mandato na Câmara Municipal de Fortaleza. Os motivos diferem: enquanto Prof. Elói (Patri), Carlos Mesquita (Pros) e Eron Moreira (PP) ocupam gabinetes pela licença de colegas para ocupar cargos no Executivo, Maninho Palhano (PPL), Alípio Rodrigues (Pode), Edmar Freitas (PRP) e Joaquim Rocha (PDT) exercem o mandato em razão de licenças parlamentares por motivos pessoais.

De acordo com vereadores, o afastamento de titulares também funciona como uma forma de garantir espaço aos suplentes, reconhecendo sua importância para a coligação pela qual concorreram. "Entendíamos, quando candidatos, que nenhum vereador seria eleito sem os suplentes", explica Emanuel Acrízio (PRP), um dos licenciados. De acordo com ele, a licença é também uma oportunidade para o afastado retornar às bases e ouvir seus eleitores.

Iraguassú Filho (PDT), líder do partido, por sua vez, declara que é preciso lembrar que quase nenhum dos parlamentares chegou ao Parlamento municipal apenas com seus próprios votos.

Segundo ele, desde 2010, o partido favorece a política de abrir espaço para suplentes. Geralmente, licenças são negociadas, principalmente, quando o suplente não pretende mais disputar mandato e promete votar no titular, além de outras razões.

Executivo

Há casos, porém, em que não há acordo, e a posse do suplente é apenas consequência dos interesses da gestão municipal de prestigiar correligionários, chamando-os para exercer cargos no Executivo.

É o caso de Carlos Mesquita (Pros). "Fizemos parte da coligação do PDT e, como o prefeito levou dois vereadores do partido para serem secretários (Antonio Henrique, que assumiu a Regional III, e Elpídio Nogueira, titular da pasta de Direitos Humanos), eu assumi. Foi apenas isso", diz. Eron Moreira ocupa vaga aberta pelos trabalhistas, enquanto Elói assumiu na ausência de Marta Gonçalves, esposa do prefeito do Eusébio.