Suplente do PSOL assume pela 1ª vez

01:00 · 22.02.2018

Comuns em período pré-eleitoral, os pedidos de licença dos deputados da Assembleia Legislativa para tratarem de assuntos pessoais devem ser intensificados nos próximos meses. O socialista Renato Roseno, do PSOL, é o primeiro a solicitar ausência do Legislativo neste ano e, com isso, buscar fortalecer sua candidatura à reeleição. Em seu lugar, assumirá Nestor Bezerra (PSOL/Mais), o primeiro operário da construção civil a ocupar um assento no Legislativo Estadual desde a redemocratização.

O suplente deve assumir o lugar de Roseno na manhã de hoje, no Plenário 13 de Maio, com ato de trabalhadores da categoria. Bezerra é o segundo operário da construção civil a assumir mandato parlamentar no Legislativo cearense. O primeiro foi José Marinho de Vasconcelos, do PCB, em 1947.

Até 2017, o militante estava filiado ao PSTU. No entanto, após dissidência na sigla, ele se filiou ao PSOL, por meio do Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista, o Mais. O primeiro suplente da coligação formada por PSTU, PCB e PSOL é o ex-deputado e ex-vereador João Alfredo, que declinou da função parlamentar.

Negociações

Outro que deve deixar os quadros da Assembleia por até quatro meses é o deputado Carlos Felipe (PCdoB). Ele informou que, a partir do dia 9 de março, entrará de licença de quatro meses e, em seu lugar, assumirá o ex-prefeito de Maranguape George Valentim, que já esteve na Casa nesta legislatura.

A coligação formada em 2014 por PSDC, PTN (atual PODEMOS) e PPS também deve realizar outras modificações na composição de representantes na Assembleia. A tendência é que os deputados Julinho, Ely Aguiar ou Tomaz Holanda tirem licença para dar espaço a suplentes.