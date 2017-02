Sérgio Aguiar deve ficar na base e fortalecer o Governo

00:00 · 06.02.2017

O deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT) deve se manter na base governista de Camilo Santana (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará. Com a permanência do parlamentar na bancada aliada do Governo do Estado, o chefe do Executivo fica mais fortalecido na Casa, enquanto a oposição diminui seu tamanho.

Aguiar participou, na última quinta-feira (2), da apresentação da mensagem governamental, no Plenário 13 de Maio, quando Camilo Santana destacou os feitos da gestão em 2016 e as perspectivas para 2017. Logo em seguida, ele foi ao almoço no Palácio da Abolição oferecido pelo governador a deputados. Ao Diário do Nordeste, o pedetista garantiu que permanecerá no PDT e afirmou que somente nesta semana deve se pronunciar sobre seu posicionamento.

Durante todo o recesso parlamentar, que chegou ao fim no dia 1º de fevereiro, quando tomou posse a nova Mesa Diretora da Assembleia, o deputado participou de encontros com aliados e lideranças políticas no Interior do Estado em busca de fechar questão quanto ao posicionamento na Casa. Alguns parlamentares de oposição chegaram a cogitar a presença de Aguiar em seus blocos. No entanto, outros disseram que o parlamentar nunca chegou a deixar, de fato, a base do Governo.

O estremecimento entre Sérgio Aguiar e o Governo do Estado ocorreu logo após o resultado da eleição para a Mesa Diretora que reelegeu, no início de dezembro de 2016, Zezinho Albuquerque (PDT) para o terceiro mandato consecutivo na Presidência da Casa. O nome de Sérgio Aguiar, à época primeiro-secretário, havia sido colocado na disputa, mas Camilo Santana passou a apoiar Albuquerque e, logo após o resultado das urnas, o candidato derrotado colocou-se como "independente".

"Estou tranquilo e volto com uma posição já em vias de ser anunciada. Devo fazê-lo na próxima semana, mas adianto que continuo no PDT e vamos ver como vai ficar o restante das conversas e andanças", afirmou, na última quinta-feira.

No dia anterior (1º), o parlamentar pedetista esteve na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza e não compareceu à posse da Mesa Diretora da Assembleia, mas conversou com o chefe de gabinete do Governo, Élcio Batista, que o convidou para conversar com o governador.

Composição

Com a permanência de Aguiar na base governista, Camilo Santana se fortalece ainda mais no Legislativo Estadual. Além dele, a gestão conseguiu os apoios de Audic Mota (PMDB), Tomaz Holanda (PMDB), Agenor Neto (PMDB) e João Jaime (DEM), que oficializou participação na base na última semana. A oposição, por outro lado, conseguiu o apoio de Odilon Aguiar (PMB), que até o final de novembro era secretário do Governo.

Audic Mota e Agenor Neto tinham participações constantes na tribuna do Plenário 13 de Maio, quando geralmente teciam críticas ou cobranças à gestão. O posto de maior opositor na Casa passou a ser de Roberto Mesquita (PSD), que também já foi da base de Camilo Santana, mas rompeu com a gestão.

Um bloco de oposição chegou a ser consolidado na Assembleia, formado por PR, PSDB, SD e PSDC. O grupo tem a participação de cinco parlamentares, mas ainda assim é incipiente diante do tamanho da base aliada. No entanto, sob a liderança de Capitão Wagner (PR) e vice-liderança de Ely Aguiar (PSDC), o bloco promete pressionar o Governo, principalmente, em áreas como Saúde, Seca e Segurança.