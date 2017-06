Sem parlamentar não tem a sessão

00:00 · 09.06.2017

Após três sextas-feiras consecutivas sem trabalhos no Plenário 13 de Maio, hoje, provavelmente, também não haverá sessão ordinária no Legislativo estadual. Ontem, mais uma vez, os deputados estaduais não compareceram em número suficiente para abrir a sessão da Assembleia Legislativa. Com apenas 15 presenças, Tomaz Holanda (PPS) avisou, às 9h24, que não haveria número para a abertura dos trabalhos. A alegação é de que muitos deputados estão participando do encontro nacional da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais).

Ontem marcaram presença os deputados Manoel Duca (PDT), Audic Mota (PMDB), Ferreira Aragão (PDT), Aderlânia Noronha (SD), Capitão Wagner (PR), David Durand (PRB), Carlos Felipe (PCdoB), Dra. Silvana (PMDB), Ely Aguiar (PSDC), Fernanda Pessoa (PR), Leonardo Araújo (PMDB), Odilon Aguiar (PMB), Rachel Marques (PT), Renato Roseno (PSOL) e Tomaz Holanda. Estavam inscritos para discursar: Silvana, Rachel Marques, Tomaz Holanda, Odilon Aguiar, Fernanda Pessoa e Ferreira Aragão, todos no Primeiro Expediente. Para o segundo, somente Ely Aguiar, Carlos Felipe e Manoel Duca.

Na hora em que foi levantada a sessão, embora o painel mostrasse a presença de 15 parlamentares, apenas estavam no Plenário os deputados Tomaz Holanda, Aderlânia Noronha e Capitão Wagner. As faltas constantes no último dia da semana alimentam a tese de que as sextas deveriam ser destinadas somente para a realização de sessões solenes e eventos nos quais se faça necessário o uso do Plenário. Se hoje isso se repetir, o trabalho na Assembleia se resumirá em apenas dois dias desta semana. Para a próxima, com um feriado na quinta-feira, a tendência é que as atividades também se concentrem em duas sessões.

Repercussão

Sem sessão, os poucos deputados conversaram sobre o julgamento que está sendo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode resultar na cassação da chapa Dilma-Temer. Eles divergem sobre possíveis desfechos. O primeiro-secretário da Assembleia, Audic Mota (PMDB), considera que o TSE protagoniza nesta semana o momento de maior relevo na história recente da democracia.

Para ele, a possível cassação não mais de uma ex-presidente, mas do atual, é o que chama de "julgamento paradigma" sobre o qual muito foi discutido se seria possível, "mas ainda em 2015 o Tribunal entendeu que era possível ele cassar um presidente em exercício", como faz agora.