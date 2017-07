Segurança e economia terão ações especiais na Capital

00:00 · 31.12.2016 / atualizado às 01:27 por Beatriz Jucá / Edison Silva - Repórter / Editor de Política

Roberto Cláudio afirma que, ao fim de sua segunda gestão na Prefeitura de Fortaleza, pretende entregar uma cidade mais cidadã, planejada e com melhores indicadores na Educação, na Saúde e na Mobilidade Urbana ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Reeleito em outubro último para mais uma gestão no Executivo da Capital, o prefeito Roberto Cláudio diz planejar uma administração diferente do primeiro mandato, priorizando principalmente as áreas da economia e da Segurança Pública. Segundo ele, Educação, Saúde e Mobilidade Urbana também terão atenção especial. O prefeito diz que iniciará o mandato reunindo, no dia 2 de janeiro, o secretariado para discutir ações para os próximos anos. Já no dia 3 de janeiro, ele planeja um encontro entre a equipe administrativa e os vereadores de Fortaleza para apresentar as mudanças planejadas para a segunda gestão e também a preparação de mensagens a serem enviadas para a Câmara Municipal. No restante do mês, o prefeito ainda dedicará parte de sua agenda para receber vereadores e ouvir deles as principais demandas dos bairros.

A sua nova administração será igual à anterior?

Certamente que não. Será um novo governo. É um novo momento do Brasil, com novas demandas da população. Claro que tem a mensagem da reeleição, que é de aprovação de medidas e políticas implantadas no primeiro governo. As que foram bem avaliadas serão ampliadas, como as areninhas, a iluminação de luz branca e de led, as praças públicas, as creches e as escolas em tempo integral. Há uma demanda para que elas cheguem em novos bairros. Entretanto, neste ano a população também tem novas expectativas. Tenho dito que o grande desafio que temos é manter a marca de um governo inovador e moderno, mas também ter muita sensibilidade para entender os desafios sociais e físicos de quem mora na periferia, que ainda é muito deficiente de estrutura e de serviços públicos. Neste segundo governo, queremos manter essas duas marcas das políticas de inovação e da modernidade, como as que fizemos na Mobilidade Urbana, e ao mesmo tempo casar isso com políticas que cheguem à periferia, mudando a face de infraestrutura física e de serviços públicos básicos, como Educação e qualificação profissional. É um novo momento, um novo governo, e por isso que mudamos quase 70% da equipe. Demos novas missões e trouxemos novas pessoas justamente para que a gestão não fique na zona de conforto e possa se reinventar neste segundo governo com a mesma indignação com o que está errado, com o mesmo dinamismo e a mesma capacidade criativa de realização que norteou os secretários neste primeiro governo. É isso que procuraremos manter já a partir do dia 1º de janeiro.

Que Fortaleza o senhor imagina entregar para a população ao fim da sua gestão?

Subjetivamente, eu diria uma cidade que promova uma nova relação de cidadania e de comprometimento entre o cidadão que vive nela e a própria cidade. Esta é uma ação que passa pelo poder público, mas que não é só do poder público. Quando iniciamos as ciclofaixas de lazer, recuperamos espaços públicos, criamos as areninhas, implantamos o bilhete único e as faixas exclusivas para ônibus; quando entregamos obras de infraestrutura na cidade, e as pessoas passam a sair de casa e usufruir esses espaços, passa a ter nova relação de solidariedade e interação com as pessoas que vivem no entorno. Quando fazemos isso, estamos valorizando o verdadeiro sentido de uma cidade, que não é só um ajuntamento de pessoas no mesmo território. Uma cidade envolve sentimentos de identidade, de pertencimento, de solidariedade e, por fim, o que é mais importante, de cidadania. Se você me pergunta subjetivamente qual é a minha maior ambição, é que em oito anos a gente possa construir uma relação de cidadania com a cidade. Obviamente isso passa muito pelo papel estimulador do poder público. Do ponto de vista mais prático, eu diria que espero entregar uma Fortaleza mais planejada. O Fortaleza 2040 vai nos ajudar a ter uma noção de futuro. Uma cidade precisa pensar em longo prazo para que as de curto prazo tenham coerência com essa visão estratégica de longo prazo. Então, eu diria que espero deixar uma cidade planejada, uma cidade que traga mais oportunidades de infraestrutura e de serviços públicos para bairros e comunidades historicamente alijadas do desenvolvimento de Fortaleza. Ao mesmo tempo, a gente poder olhar pra trás e sentir que nas mais diversas áreas de atuação da Prefeitura houveram mudanças de indicadores. Queremos entregar uma Educação com maior número de matrículas e mais qualidade, uma Saúde com melhor cobertura, um transporte público que esteja mais ágil e mais confortável. São estas as minhas ambições: a da cidadania, a da mudança e a de indicadores de qualidade melhores nos serviços públicos essenciais.

Durante a campanha, em outubro, o debate que mais foi travado diz respeito à Saúde e à Segurança. Esses dois pontos têm projetos especiais?

Sim. Eu até ampliaria o escopo. Governar uma cidade é tratar de vários assuntos e de todos os territórios ao mesmo tempo. Temos que dar resposta aos vários problemas que surgem, da drenagem que está jorrando água em um bairro a uma grande política de planejamento urbano. Então, é impossível que em quatro anos nós mudemos a realidade de uma cidade por inteiro. Por isso que é tão importante planejar e realizar ações prioritárias. Temos quatro áreas estratégicas que deverão receber atenção especial nos próximos quatro anos de governo. A primeira é a Educação. Nós queremos ampliar matrículas e universalizar a pré-escola. Mesmo abrindo mais de 80 creches, há 4 mil crianças ainda não atendidas. Queremos universalizar isso e duplicar as vagas nas escolas em tempo integral. Queremos também todas as escolas de Fortaleza ensinando a ler e a escrever na idade certa. Outra área estratégica é a mobilidade, queremos ampliar e capilarizar as políticas vencedoras do primeiro governo, das ciclofaixas, das faixas exclusivas, dos binários. Temos como meta garantir a universalidade da frota com ar-condicionado e Wifi. Mas há três áreas que deverão receber políticas especiais, que são a economia local, a Saúde e a Segurança municipal. Esta última não é atribuição do município, mas daremos a ela uma atenção especial. Numa crise, a economia local acaba repercutindo e a consequência mais dura é o desemprego. Então é importante que os municípios se tornem espaços atrativos para investimentos. No primeiro semestre do ano, teremos ações para tornar Fortaleza competitiva. Essa área terá quatro ações: política de incentivos tributários; arranjos público-privados, que envolvem PPPs e concessões; a terceira ação é a da capacitação e formação para o mercado de trabalho; a quarta, que já iniciamos, é prática. Tornar Fortaleza a cidade mais desburocratizada do Brasil para emissão de licenças, alvarás de funcionamento de atividades econômicas e abertura de empresas. Na Segurança, o vice Moroni liderará o papel de monitoramento e de prevenção de violência do Município. Haverá uma articulação com a guarda municipal e o Raio, e isso já foi conversado com o governador Camilo. Do outro lado, também vamos integrar políticas sociais de prevenção de violência em territórios com maior incidência de mortes violentas e assaltos. Isso envolverá luz, pavimentação, areninhas, políticas para jovens e um conjunto de ações sociais. E na Saúde, que recebeu muitos investimentos no primeiro governo, vamos incorporar novas ações. Há um segundo passo que precisa ser dado, algumas metas específicas. A primeira é garantir no primeiro ano a regularização dos 84 medicamentos básicos da atenção primária em todas as farmácias e postos da Prefeitura. A segunda é integrar os postos à nossa rede de hospitais. Temos reformas e adaptações em andamento nos hospitais. O desafio é primeiro integrá-los entre si e depois integrá-los aos postos. Também iremos implantar mais três policlínicas, inaugurar o IJF 2. Temos também a ideia de aproveitar uma estrutura já existente da cidade que não é bem aproveitada, que são as universidades que ofertam cursos de Saúde. A nossa ideia é criar um modelo de cogestão em alguns territórios da cidade entre a Prefeitura e a rede de ensino, que tem profissionais e estudantes excelentes. Isso pode trazer modernidade e inovações para a nossa rede de assistência. Essa discussão ainda está no início.

Educação e Saúde são áreas caras. Para a Educação, há recursos garantidos, mas não para a Saúde. Como fazer uma Saúde de qualidade no município com a dificuldade de recursos?

53% do gasto global do Município está concentrado em duas áreas: Educação e Saúde. Há determinação constitucional de gastar 25% com a Educação, nós gastamos 26%. Na Saúde, é 15%, e nós chegamos a 27%. Respondendo à sua pergunta, acho que a saída para os municípios tem sido priorizar gastos em Saúde em detrimento de outras áreas. O orçamento é uma peça que não tolera discursos. Quando você olha para a LOA, você vê o que de fato o governo priorizou. Não tem como investir em Saúde sem retirar de outras áreas. Uma saída de vários municípios brasileiros tem sido aumentar a parcela de recursos próprios para essa área. O que a gente tem feito também é captar recursos externos para a Saúde. As policlínicas, por exemplo, e o próprio IJF 2, nós estamos fazendo com recursos em parceria. Um com o Estado e outro com organismos internacionais, justamente para tentar reduzir a utilização de recursos próprios no financiamento desses investimentos. No entanto, no custeio, é diferente. No IJF, temos 72% de custeio da Prefeitura de Fortaleza e 28% da União e do Governo do Estado. Planejamos para o IJF 2 alguns tipos de atividades assistenciais que são financiadas pela União, principalmente expansão de leitos e serviços de alta complexidade. Isso permitirá que o Município modifique a proporção de gastos, embora não reduza drasticamente em números absolutos. Entretanto, municípios e estados têm ficado com essa responsabilidade de financiar e expandir os serviços de Saúde. Enquanto não houver um novo pacto federativo, uma nova responsabilidade de financiamento da Saúde, a saída para os municípios que priorizam essa área é gastar mais e com eficiência. A despeito da gente ter uma grande quantidade de funcionários que não são públicos, temos que concentrar nossos recursos nos nossos equipamentos. Depois que eles estiverem bem custeados é que poderemos expandir serviços a prestadores da rede filantrópica e conveniada ao SUS.

O senhor disse que administrar a Prefeitura tem uma capilaridade grande e Fortaleza precisa crescer neste momento de crise nacional. Como Fortaleza pode crescer proporcionalmente à sua evolução demográfica?

Numa perspectiva de longo prazo, para que a cidade possa cumprir essa tarefa de planejamento de 24 anos que o Fortaleza 2040 propõe, é importante que a gente estruture um plano econômico. A gente precisa maximizar nossas potencialidades econômicas, dinamizar o que já existe e, inclusive, estruturar novas atividades que a cidade oferta. A economia do mar, por exemplo. Nós temos 33 quilômetros de costa, e o Fortaleza 2040 entende que um dos setores que a cidade nunca priorizou ou valorizou foi esse potencial da economia do mar, que envolve da pesca ao turismo. Uma ambição nossa junto com o Governo do Estado é ter um arrojado plano turístico. Há muitos lugares do mundo que conseguem transformar causos e prédios antigos em fatos turísticos, em atração de curiosidade para quem visita. Queremos construir itinerários e roteiros em Fortaleza, seja gastronômico, histórico ou cultural. Precisamos valorizá-los e vendê-los. Essa é uma política para o Turismo que não envolve grandes investimentos em infraestrutura, mas que tem um apelo muito forte junto a quem tem interesse em nos visitar. O plano econômico do Fortaleza 2040, dinamizando atividades atuais e estruturando atividades econômicas como esta, é o futuro para que a cidade não dependa unicamente dos repasses de outros entes. Quanto mais pujante a economia local, mais receita o município vai ter para poder fazer as compensações necessárias e atender o tamanho da demanda e da expectativa da população. Então, fundamentalmente, no longo prazo, a cidade depende de um plano econômico que a dinamize e que reduza a dependência aos repasses. Esta é uma questão. A outra é aproveitar a boa situação fiscal de Fortaleza comparada às outras capitais, e a sua grande capacidade de endividamento para de forma planejada captar investimentos de outras fontes, principalmente de organismos internacionais. Temos uma carteira de mais de R$ 2 bilhões já negociados ou em negociação, uma forma de investir sem precisar retirar do tesouro. E a expectativa é de uma nova economia para quando começarmos a pagar. Por isso, nós em quatro anos de uma crise, conseguimos parcerias com bancos e organismos internacionais. Essas ações permitirão que Fortaleza possa investir nos próximos anos mais ainda do que investiu na primeira gestão.

O senhor foi eleito com uma coligação que envolveu grande quantidade de partidos políticos. Como compatibilizar o interesse da administração com o político neste contexto?

Agindo com muita verdade e proximidade. Eu vim do Parlamento, então digo que o que o parlamentar mais precisa é de canais de diálogo com o Executivo. Comecei com o apoio de apenas um terço da Câmara e terminei com o apoio de dois terços. Nunca perdi o hábito de recebê-los e ouvir as demandas do bairro. Já começo, inclusive, a estabelecer essa relação no dia 3 de janeiro. No dia 2, teremos a primeira reunião do secretariado e, a partir do dia 3, convidarei os vereadores para uma reunião com o secretariado para falar um pouco sobre as prioridades, as ações da gestão para os próximos quatro anos e para ouvirmos as demandas dos parlamentares. O contato com eles ajuda uma relação de entendimento do próprio Executivo com a cidade e valoriza o trabalho do parlamentar. Fiz uma escolha de um secretariado extremamente técnico, claro que procuramos para algumas áreas perfis que unissem a técnica e a política. Tenho um profundo respeito pela Câmara. Sem ela, costumo dizer que não teria conseguido fazer tudo o que fizemos na primeira gestão. Eu tive o hábito de, além de receber vereadores toda semana e de andar com eles nas comunidades, abrir todo semestre legislativo. Quero continuar porque acho que isso é uma questão de respeito e reverência em relação ao trabalho da Câmara Municipal de Fortaleza. Quero registrar aqui que estou tendo o enorme privilégio de mais um mandato, apesar deste ano tão conturbado político e economicamente para o País. Quero assumir com o fortalezense o compromisso de continuar trabalhando para tornar a cidade melhor. Posso ter errado em alguns momentos, mas sempre dei o melhor de mim. E é isso que eu quero continuar fazendo para que as pessoas possam viver melhor na nossa cidade.

*Prefeito de Fortaleza