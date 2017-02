São pequenas as chances de união até o próximo ano

00:00 · 07.02.2017

O deputado José Sarto não parece muito confiante na unidade das agremiações que estão no campo mais à esquerda no pleito de 2018 ( Foto: José Leomar )

A constituição de uma frente de esquerda com vista às eleições presidenciais de 2018 deve passar por diversas etapas de discussão até o pleito do próximo ano. No entanto, algumas lideranças políticas desses partidos acreditam haver uma necessidade urgente de composição para tentar reaver uma agenda progressista mais à esquerda do espectro político nacional.

O apoio oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) ao nome de André Figueiredo (PDT) na disputa pela Presidência da Câmara Federal foi, segundo afirmam, uma sinalização de maior aproximação das duas legendas, principais agremiações de oposição, hoje, ao Governo de Michel Temer. No entanto, nem todos os petistas deram como certo o voto ao pedetista, o que demonstra que há um longo caminho a percorrer até a consolidação dessa aliança.

Do outro lado, o PCdoB, aliado histórico do PT, defendeu que seus 12 deputados federais apoiassem o nome do democrata Rodrigo Maia, que se consagrou vitorioso na disputa, ainda que este seja aliado de primeira ordem de Michel Temer e tenha defendido o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, motivo principal da oposição ao Governo instituído desde então. No entanto, para a liderança do PCdoB no Ceará, há uma diferenciação no que diz respeito ao comando da Casa com o posicionamento da legenda.

Possibilidade

Segundo André Figueiredo, presidente o Partido Democrático Trabalhista no Ceará, durante as tratativas de apoio a seu nome na disputa para a Presidência da Câmara Federal, não houve qualquer discussão quanto à uma possibilidade de PT e PDT caminharem juntos em 2018. Conforme relatou, a ideia foi em cima de uma atuação unificada no Parlamento "para barrar pautas que estariam sendo impostas pelo Executivo".

Nomes como o do pedetista Ciro Gomes e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são apontados como possíveis candidatos para a disputa do próximo ano e, na avaliação de André Figueiredo, em um primeiro turno, a possibilidade é de que todos estejam em lados opostos, e talvez unidos em um provável segundo turno. Uma frente de esquerda está sendo trabalhada com partidos como PT, PDT, PCdoB, Rede, PSOL e até alguns parlamentares do PSB e PPS, conforme explicaram as lideranças ouvidas.

Para o pedetista José Sarto, ainda que 2018 esteja eivado de incertezas, o apoio oficial do PT à candidatura de André Figueiredo demonstra um movimento de realinhamento do partido às suas origens. "Seria de estranhar, para ser generoso, que o PT não fizesse assim, porque o PT tem histórico de alianças com partidos de centro-esquerda. Seria não reconhecer sua trajetória e um potencial suicídio para 2018", avalia o parlamentar.

Fiel

Apesar da crise de representatividade que a sigla petista tem enfrentado, ela tem um eleitorado fiel, e sua base tem maior diálogo com o espectro político à esquerda. É justamente essa base que tem reclamado uma posição mais coerente do partido. "Seria de estranhar que o PT não trilhasse esse caminho, à semelhança do que aconteceu com PCdoB e PPS. Mas esse discurso de retomar a ideologia de esquerda deve trilhar tanto os caminhos do PT quanto de outros partidos", disse Sarto.

Presidente do PT no Ceará, Francisco de Assis Diniz afirmou que a posição da sigla na eleição da Câmara Federal foi fruto de um processo que envolveu sua base e militância, e sobretudo a vontade de se ter uma postura e conduta que vinculassem à relação dos movimentos sociais o sentimento de unidade contra o Governo Temer.

"Nossa perspectiva, como aliado estratégico, é construir para 2018 um arco de aliança com o PDT. A política exige que a gente, para enfrentar e derrotar o golpe com suas medidas, possa ter unidade no centro e no centro-esquerda", defendeu. Assis é um dos defensores do entendimento do PT com o PDT de Fortaleza, embora não tenha conseguido sucesso até o momento.

Mobilização

Ele ressaltou ainda que, apesar de ser cedo para tratar de 2018, é necessário ter relação próxima com esses partidos, alem de uma mobilização social. "Vamos trabalhar e unificar essa aliança que se dará a partir das necessidades do povo brasileiro", disse.

Apesar de o PCdoB ter apoiado Rodrigo Maia para a Presidência da Câmara, o presidente da sigla no Ceará, Luiz Carlos Paes, afirmou que a posição da sigla para 2018 é compor com PDT, PT, PSOL, Rede e com parlamentares de outras legendas com posturas independentes que não concorram com a agenda de Temer. "A gente procurará formar uma frente de resistência que deve ocorrer em todos os espaços do Brasil. Precisamos de um movimento forte nas ruas contra muita coisa do que está aí".

Embora faltem 20 meses para o pleito do próximo ano, as lideranças políticas citadas acreditam que muito pode acontecer, principalmente, por conta dos desdobramentos da Operação Lava-Jato que atingem, inclusive, o coração do atual Governo. "Não podemos apontar um rumo para 2018, mas vamos procurar nos compor", disse Paes.

Ele ressaltou que, no final de março, o partido vai aprovar um documento com propostas para o Brasil e até indicar um nome que possa discutir propostas para sair da crise. "Nossa maior preocupação é mobilizar a sociedade brasileira em torno de um projeto que garanta distribuição de renda e fortalecimento das instituições democráticas", disse o presidente do PCdoB.