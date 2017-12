Salmito ressalta ter sido cumprida a meta de 2017

01:00 · 23.12.2017

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho (PDT), admite ter conseguido cumprir aquilo a que se propôs para este ano. "As nossas metas, do ponto de vista da qualidade e da quantidade, foram atingidas. Não houve nenhuma matéria que não foi votada por falta de quorum. Todas as sessões aconteceram", declara.

Apesar disso, o parlamentar reconhece que dois objetivos que tinha para o ano - a revisão da Lei Orgânica Municipal (LOM) e do Regimento Interno da Casa - não foram viabilizados. "A revisão do Regimento Interno depende das mudanças na Lei Orgânica, e houve um pedido por parte de vários vereadores, de diferentes bancadas, e da própria Procuradoria-Geral do Município (PGM), para que o debate fosse feito com um pouco mais de tempo", disse.

Segundo ele, o objetivo é evitar que a discussão sobre a matéria seja feita a "toque de caixa". A proposta de revisão da LOM, fruto de análise de uma comissão especial criada pela Casa para avaliar as sugestões, foi protocolada para tramitação no começo de junho. Segundo o trabalhista, ainda não há um prazo para que o texto seja votado em plenário.

Na avaliação do parlamentar, a atuação dos membros do Parlamento municipal também foi digna de nota. "Os 43 vereadores, independentemente da visão ideológica, trabalharam muito para servir a nossa cidade", diz. E, segundo ele, essa atuação tem mais influência no cotidiano da Capital do que o cidadão possa pensar.

Transparência

"Às vezes o cidadão não sabe, mas quando a Prefeitura faz uma obra como a da Praia do Futuro, ali tem a participação da Câmara Municipal, que autorizou a lei para obtenção de financiamento internacional, que votou a Lei Orçamentária Anual e que fiscaliza a execução", declara o trabalhista.

Outro ponto que o parlamentar destaca em relação a este primeiro ano da legislatura é a transparência. Assim como outros colegas, ele cita o resultado de uma dissertação de mestrado profissional defendida na Fundação Getúlio Vargas (FGV), que aponta a Câmara como a mais transparente entre as capitais no quesito "produção legislativa".

Além disso, ele aponta levantamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), que dá à Casa 9,5 de 10 em questão de acesso à informação. Além de atender as recomendações do TCE, Salmito também aponta que outras prioridades para o ano que vem devem ser as discussões do Fórum Parlamentar Metropolitano, que reúne representantes das 19 câmaras municipais da Região Metropolitana de Fortaleza. "Queremos construir um diálogo institucional sobre como podemos servir melhor à população da região metropolitana", declara.