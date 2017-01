Salmito Filho convoca três suplentes hoje

00:00 · 10.01.2017

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho (PDT), convoca, hoje (10), os suplentes Dr. Eron (PP), Carlos Mesquita (Pros) e Eliana Gomes (PCdoB) para assumir as vagas deixadas no Legislativo municipal por Antonio Henrique (PDT), Elpídio Nogueira (PDT) e Evaldo Lima (PCdoB). Os vereadores assumiram a Regional III, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Assistência Social e a Secretaria de Cultura, respectivamente.

A partir daí, eles terão 15 dias para assumir as vagas ou os próximos da fila serão convocados. De acordo com a assessoria da Casa, o presidente deverá marcar amanhã a data da posse. O evento deve ocorrer na Sala da Presidência da Câmara, com a presença da Mesa Diretora.

Dos três suplentes, apenas Carlos Mesquita compôs a última legislatura. Entretanto, nenhum deles é novato. Tanto Eliana quanto Eron já ocuparam gabinetes na Câmara Municipal em quadriênios anteriores.