Salmito é eleito por aclamação presidente da CM

02:00 · 02.01.2017

Após tomarem posse ontem à tarde no plenário da Câmara Municipal, os 43 vereadores de Fortaleza elegeram a Mesa Diretora da Casa. ( Foto: Fabiane de Paula )

O vereador Salmito Filho (PDT) foi eleito para o segundo mandato consecutivo à frente do Poder Legislativo Municipal de Fortaleza no fim da tarde de ontem. Para os próximos dois anos, o pedetista, que também presidiu o Poder Legislativo Municipal entre os anos de 2009 e 2010, espera aproximar cada vez mais a Câmara Municipal da população da quinta Capital do País.

A eleição de Salmito e dos demais integrantes da Mesa Diretora da Câmara aconteceu imediatamente após a posse de todos os 43 vereadores eleitos em outubro do ano passado. Todos os vereadores apoiaram Salmito. A Mesa Diretora comandada por ele é composta por vereadores de vários partidos, respeitando, claro, a proporcionalidade das bancadas partidárias.

Além de Salmito Filho na presidência, a Mesa Diretora terá Adail Júnior, do PDT, como vice-presidente, Didi Mangueira (PDT), como segundo-vice, e Paulo Martins (PRTB), terceiro-vice presidente. Idalmir Feitosa, do Partido da República (PR) passa a ser o primeiro-secretário desta Legislatura, com Mairton Félix (PDT) como segundo-secretário e Cláudia Gomes (PTC) na terceira-secretaria.

Casa do Povo

Completam a composição da Mesa Diretora do biênio 2017-2018 os vereadores Dummar Ribeiro (PPS), Marília do Posto (PRP) e José Freire (DEM), como vogais. Em defesa da chapa, Salmito Filho afirmou que sua composição foi construída a partir dos princípios fundamentais de fazer com que a Câmara, cada vez mais, possa cumprir seu papel como "Casa do Povo".

Salmito espera que seu mandato faça o Parlamento ser cada vez mais atuante, em que vereadores e vereadoras trabalhem em sua prerrogativa e concepção, independentemente de fazerem parte da base de sustentação política ao Governo Municipal ou oposição.

"A Câmara Municipal enquanto Poder Legislativo é poder plural. Dos três poderes democráticos de direito, o poder plural, onde há pensamentos divergentes, contraditórios e de disputas é o Legislativo. Porque é da sua natureza. No Executivo só há Governo, porque ele tem a prerrogativa de executar as políticas públicas. Mas no Poder Legislativo o poder é plural", defendeu.

Ele destacou que o Legislativo é o palco da Democracia em um estado de direito moderno. O presidente reeleito ressaltou que a Mesa eleita, a partir de agora, tem o compromisso de fazer com que o Poder esteja mais perto da população.

Transparência

"A população quer se encontrar depois com os candidatos e os vereadores e vereadoras. Ao assumirem os compromissos, esse é um dos principais: ir ao encontro da população. Ir ao encontro na praça pública como fizemos na Praça do Ferreira, na Praça José de Alencar, abrindo os microfones para o cidadão debater o Centro ou quaisquer ouras temáticas que lhe motivasse".

A proximidade do Poder Legislativo com o povo foi um dos principais pontos tocados por Salmito Filho em seu discurso, destacando ainda que, em momento em que o Brasil passa por uma crise política nacional, a Câmara Municipal de Fortaleza deve avançar na transparência, austeridade e "extrema legalidade de fazer história nessa cidade, na cultura política do Poder Legislativo e público municipal".

Ele destacou ainda que, apesar da filiação partidária como vereador, o presidente deve representar o Legislativo como um todo. "Chegando aqui manifestação tira-se logo uma comissão de vereadores que defende o Governo ou faça oposição, e a partir daí cria uma pauta para acolher a todos respeitosamente", salientou. Segundo Salmito Filho isto não é um favor do vereador, mas uma obrigação.

