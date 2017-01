Rogério Rosso se reúne com cearenses

00:00 · 05.01.2017 / atualizado às 01:04

O deputado federal Rogério Rosso (PSD), pré-candidato à presidência da Câmara Federal, estará em Fortaleza hoje (5) em encontro com parlamentares da bancada cearense. Ele participa de um jantar na casa do correligionário Domingos Neto, que também é deputado federal.

De acordo com o cearense, a participação no jantar não indica compromisso de voto no nome do PSD, mesmo porque, oficialmente, não há postulantes, apenas pré-candidatos. "Ele está buscando diálogo sobre os desafios da Câmara e conversando com os deputados", declarou.

Sem divulgar nomes dos que teriam confirmado presença, Domingos Neto afirmou que, no jantar, também deve ser discutida a atuação da bancada cearense no próximo período legislativo, em especial diante das reformas propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB).

Ao Diário do Nordeste, Raimundo Gomes de Matos (PSDB) e José Airton (PT) confirmaram presença. A oficialização dos candidatos deve ocorrer no dia 15 deste mês e a eleição será em 2 de fevereiro. Além de Rosso, Jovair Arantes (PTB), André Figueiredo (PDT) e Rodrigo Maia (DEM) articulam candidaturas.