Rogério Rosso quer Câmara 'protagonista'

00:00 · 06.01.2017

A menos de um mês da eleição para a Presidência da Câmara Federal no biênio 2017-2018, o deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF), um dos quatro pré-candidatos ao posto, decidiu começar a campanha nacional em busca de apoio pelo Ceará. Ontem à noite, em Fortaleza, ele se reuniu com parlamentares cearenses na casa do correligionário Domingos Neto. Ao Diário do Nordeste, disse que, caso seja eleito, trabalhará para que a Câmara volte a "ser protagonista" na relação com os outros poderes.

"Hoje, a Câmara tem sido muito reativa. O Executivo manda projetos, a Câmara discute e vota. Isso faz parte das atribuições da Câmara, mas ela precisa ser também propositiva, iniciar os debates", sustentou. Rosso informou ainda que recebeu "várias" indicações de apoio ao seu nome entre a bancada cearense, "mas pediram para não comentar".

Segundo Domingos Neto, dez deputados confirmaram presença no encontro fechado. Até as 21h30, Genecias Noronha (SD), Vitor Valim (PMDB), Odorico Monteiro (Pros), Raimundo Gomes de Matos (PSDB) e José Airton (PT) haviam chegado ao local. Do Ceará, Rosso segue para o Rio Grande do Norte.