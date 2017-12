Roberto Cláudio libera secretários candidatos

01:00 · 23.12.2017

Roberto Cláudio visitou na manhã de ontem o Sistema Verdes Mares, onde falou sobre o primeiro ano do segundo mandato e a eleição de 2018 ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Os secretários da Prefeitura de Fortaleza que disputarão vagas na Câmara Federal e Assembleia Legislativa, no próximo ano, serão exonerados somente em abril, informou ao Diário do Nordeste o prefeito Roberto Cláudio. Como principal liderança política da Capital, o gestor afirmou que a prioridade do PDT para 2018 será o fortalecimento da candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República, bem como a postulação do governador Camilo Santana à reeleição.

Roberto Cláudio fez uma de fim de ano ao Sistema Verdes Mares (SVM), ontem, quando foi recebido pelo superintendente Edson Queiroz Neto. Nos diversos órgãos do Sistema, o prefeito da Capital falou das suas realizações e, principalmente, das expectativas para o seu segundo ano de mandato, após ter sido reeleito em 2016.

Sobre política, como presidente da sigla pedetista em Fortaleza, o prefeito destacou que o partido também tem como meta priorizar candidaturas à Assembleia Legislativa e Câmara Federal que tenham maior densidade eleitoral na Capital. Para tanto, algumas novas filiações partidárias estão sendo feitas, enquanto prosseguem as articulações com representantes das outras agremiações com as quais se coligarão em 2018.

Inauguração

Sobre mudanças na composição da base de apoio de Camilo Santana, com provável ingresso do PMDB na chapa majoritária, o prefeito ressaltou que isso só será acordado mais para a frente, depois de uma melhor organização dos atuais aliados da gestão. Roberto Cláudio, ao terminar a visita ao Sistema Verdes Mares, no meio da manhã de ontem, foi se encontrar com o governador e com o senador Eunício Oliveira, para uma inauguração de obra estadual e federal.

Como presidente do PDT de Fortaleza, ele afirmou que existem algumas prioridades no partido, como a eleição do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, para a Presidência da República. "Ele é cearense e do PDT, e tem muitas virtudes talhadas para o cargo. Experiência acumulada, histórico e preparo que dão a ele característica única entre os candidatos. Essa é a nossa grande prioridade", afirmou.

Em seguida, segundo disse, vem a candidatura de Camilo Santana (PT) à reeleição, bem como postulações para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa. "Em Fortaleza, temos já na Assembleia os deputados José Sarto Nogueira e Evandro Leitão, ambos com base forte em Fortaleza. Outros que fortalecerão o PDT são o vereador Salmito Filho, o chefe de gabinete da Prefeitura, Queiroz Filho, e o vereador Adail Júnior. Esses cinco, possivelmente, serão os cinco candidatos do PDT com maior força eleitoral na Capital na próxima eleição", defendeu.

Para deputado federal, Roberto Cláudio apontou como pré-candidato com potencial para eleição o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Mosiah Torgan, filho do vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan. "Ele terá nosso apoio no próximo ano", disse.

Majoritária

Além de Queiroz Filho e Mosiah Torgan, ambos do PDT, outro secretário que tem pretensões eleitorais para o próximo ano é Antônio José, da Regional VI. Segundo Roberto Cláudio, esses três devem deixar suas funções na gestão em abril próximo.

Outro ponto que deve ser acertado na coligação de apoio à candidatura do governador Camilo Santana à reeleição é a composição da chapa majoritária com candidatos a vice-governador e ao Senado. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), tem sido apontado como um dos nomes que devem compor o grupo majoritário, mas isso precisa ser tratado com os partidos aliados, o que ainda não aconteceu.

De acordo com Roberto Cláudio, ele tem procurado Eunício e tem contado com apoio administrativo para Fortaleza com o intuito de amenizar os problemas do Município. "Temos conversado para viabilizar questões que são importantes ao povo. Tenho recebido apoio político e administrativo do presidente Eunício", destacou. O prefeito reafirmou, porém, que internamente a prioridade do partido será a eleição de Ciro Gomes e a reeleição de Camilo, sendo que as demais demandas devem ser tratadas com aliados.

"Trataremos dessa discussão (sobre o ingresso de Eunício Oliveira e do PMDB na base) com aliados. Nosso partido tem o presidente estadual, André Figueiredo, que tratará das alianças e outras questões no momento certo, em 2018". Camilo, por ser o candidato, como já havia antecipado o ex-governador Cid Gomes, será o principal articulador das coligações.

Gestão

Para Roberto Cláudio, o primeiro ano do seu segundo mandato foi de muitas dificuldades, principalmente com a queda de receita pelo terceiro ano consecutivo, o que fez com que a Prefeitura qualificasse o gasto público, economizasse e, ao mesmo tempo, fosse captar outras fontes de receita. "Esse foi um ano duro, mas terminamos bem, pagando servidor em dia, antecipamos o décimo terceiro, continuamos obras e dando início a outras", comemorou.

Roberto Cláudio acredita que 2018 será um momento de melhoria da economia e dos indicadores, o que fará com que a gestão esteja preparada para o novo ano, principalmente, com a vinda recursos oriundos de parcerias com Estado e União, além da contratação de financiamentos com bancos internacionais que, juntos, somarão quase R$ 2 bilhões para investimentos.

"Os investimentos serão destinados para a construção de praças, areninhas, até grandes obras de urbanização, limpeza de lagos, requalificação da Beira Mar. É uma boa notícia, apesar de 2017 ter sido um ano difícil. Vamos entrar em 2018 com muito otimismo".

O prefeito reconhece que as cobranças em ano eleitoral, mesmo sendo a disputa no espaço estadual, são muitas, mas a prioridade será cumprir o roteiro de obras traçado pelo planejamento municipal, de modo que o projeto de Governo não sofra solução de continuidade, nem cause abalo às finanças municipais.

Os cortes de gastos feitos no início do primeiro ano do segundo mandato, segundo disse, serviram, principalmente, para dar resposta à crise que emergia, visto que 2017 não apresentou qualquer capacidade de planejamento, pois não havia certeza de como a recessão se daria ao longo dos últimos meses. A partir de julho e agosto, conforme informou, a recessão nacional se estabilizou e, com isso, os técnicos da Prefeitura tiveram capacidade para planejar ações para o futuro, notadamente as relacionadas ao ano que vai começar.