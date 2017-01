Roberto Cláudio deve ir à Câmara

00:00 · 31.01.2017

O plenário da Câmara Municipal de Fortaleza inicia amanhã (1º) os trabalhos de 2017. A abertura do ano legislativo deve contar com a presença do prefeito Roberto Cláudio (PDT), que falará sobre as prioridades da gestão municipal para este ano.

Tradicionalmente, a fala do prefeito costuma servir como uma prestação de contas do trabalho do ano anterior, além de apontar quais as prioridades para o ano que inicia. Neste primeiro dia, os pronunciamentos devem ser apenas do prefeito e do presidente da Casa, vereador Salmito Filho (PDT). As sessões plenárias, nas quais todos os vereadores têm espaço de fala e onde ocorrem as deliberações, serão retomadas na quinta-feira (2).

O prefeito já teve uma série de encontros com os parlamentares da nova legislatura ao longo do mês de janeiro. Conforme já havia informado ao Diário do Nordeste, o pedetista destacou, junto aos vereadores, a necessidade de contenção de gastos neste início de mandato. A expectativa é de que ele retome o tema em seu discurso na Câmara.

Até o momento, os vereadores já apresentaram mais de 200 matérias para votação. A maioria é de requerimentos. Quem mais apresentou matérias foi Eliana Gomes (PCdoB), com mais de 50 proposituras.