Retrospectiva 2016: Roberto Cláudio é reeleito prefeito de Fortaleza

Em outubro, 5.568 municípios escolheram, nas urnas, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Após minirreforma eleitoral em 2015, as campanhas passaram por mudanças e a força dos partidos também. Em número de prefeituras, o PSDB foi a sigla que mais cresceu de 2012 para 2016. O PT, na outra ponta, viu o domínio municipal cair no País

00:00 · 30.12.2016 / atualizado às 00:31 · 31.12.2016 por William Santos

A eleição do prefeito que governará Fortaleza a partir de 2017, assim como a maioria das disputas municipais travadas desde 2000, veio no segundo turno. Após três anos e dez meses de mandato, o médico Roberto Cláudio (PDT), aos 41 anos, foi reeleito em votação apertada, ao vencer o deputado estadual Capitão Wagner (PR) com 53,57% dos votos válidos. O vice-prefeito eleito é o deputado federal Moroni Torgan (DEM), que chega à administração municipal após ter disputado quatro vezes o cargo de prefeito.

Mais curta, a campanha de 45 dias no primeiro turno, entretanto, foi disputada por oito candidatos, incluindo a ex-gestora municipal Luizianne Lins (PT). Desta vez, porém, a petista ficou pelo caminho ao alcançar o terceiro lugar nas urnas. Heitor Férrer (PSB), Ronaldo Martins (PRB), João Alfredo (PSOL), Tin Gomes (PHS) e Francisco Gonzaga (PSTU), nesta ordem de número de votos, foram os outros postulantes.

Roberto Cláudio chegou à reeleição sustentado por uma coligação de 18 partidos e com o apoio dos irmãos Ciro e Cid Gomes, além do governador Camilo Santana (PT).

Ao ser reeleito, o pedetista enumerou três frentes prioritárias de ações já para o primeiro ano do novo mandato, comprometendo-se a fazer investimentos em saúde, alavancar uma

“política inovadora” de geração de emprego e renda e inovar na área de segurança municipal. Roberto Cláudio deve iniciar o segundo governo mantendo a maioria aliada na Câmara Municipal de Fortaleza, mas com limitações orçamentárias que desafiam a gestão.

A composição da Casa Legislativa, contudo, passará por mudanças. Dentre elas, o enxugamento da bancada do PT e a ausência do PSOL (Ailton Lopes teve 12.483 votos, mas não se elegeu por conta do quociente eleitoral). No total, 18 partidos terão representação na CMF.

LEIA MAIS

.Cidade: Crescem casos de dengue, zika e febre chikungunya

.Regional: Açudes chegam a índices jamais vistos no Estado

.Polícia: Greve de agentes gera maior crise em presídios do Ceará

.Negócios: Definidas regras para o leilão do Aeroporto Pinto Martins

.Jogada: O mundo inteirinho se encheu de graça...

.Nacional: Desgaste político e crise econômica derrubam Dilma

.Internacional: Para surpresa e apreensão do mundo, Trump vence

.Entretenimento: Retrospectiva 2016: Coleção Airton Queiroz é destaque artístico do ano

.Conheça os prêmios vencidos pelo Diário do Nordeste em 2016

.Retrospectiva 2016: Memória

60% das cadeiras da Câmara Municipal de Fortaleza serão ocupadas por vereadores novatos. Dos 34 parlamentares que tentaram reeleição, apenas 17 alcançaram o objetivo. Novos quadros podem representar uma guinada da Casa ao conservadorismo, uma vez que muitos dos eleitos devem fortalecer a bancada religiosa, por exemplo.

Com 38.278 votos, o advogado Célio Studart (foto), do SD, foi o campeão na dispusta pela CMF. Dentre os reeleitos, Adail Júnior (PDT) recebeu mais votos: 15.912. Já quem teve menos e ainda conquistou vaga foi Dummar Ribeiro (PPS), com 3.115.

Caucaia

Naumi Amorim

No segundo maior colégio eleitoral do Ceará houve segundo turno pela primeira vez. O deputado estadual Naumi Amorim (PMB), com 54,23% dos votos, venceu Eduardo Pessoa (PSDB), que teve 45,77%, e governará Caucaia a partir de 2017. A vice-prefeita eleita é Lívia Arruda

Juazeiro do Norte

Arnon Bezerra

Com 42,72% dos votos, o deputado federal Arnon Bezerra (PTB) foi eleito prefeito da maior cidade do Cariri, derrotando Gilmar Bender (PDT), segundo colocado, e outros cinco candidatos. Seu vice é Giovanni Sampaio. O prefeito Raimundão (PMDB) desistiu da candidatura.

Maracanaú

Firmo Camurça

O atual prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça (PR), foi reeleito com 72,10% dos votos no primeiro turno, contra o deputado estadual Julinho (PDT), que teve 27,90%. O vice eleito é o ex-prefeito Roberto Pessoa, o que mantém o mesmo grupo político no comando da cidade há 12 anos.

Sobral

Ivo Gomes

No reduto eleitoral do grupo político dos irmãos Ferreira Gomes, o deputado estadual Ivo Gomes (PDT) foi eleito prefeito de Sobral com 51,44% dos votos, após campanha acirrada contra o deputado federal Moses Rodrigues (PMDB) e outros quatro candidatos. A vice eleita é Christianne.

Nos principais colégios eleitorais, guinada à direita

Na maior cidade do País, dez anos após gestão do ministro José Serra (PSDB), o prefeito voltará a ser tucano. Sem nunca ter disputado cargo eletivo, o empresário João Doria (1) foi eleito ainda no primeiro turno, com 53,3% dos votos. O atual prefeito, Fernando Haddad (PT), terminou a disputa em segundo lugar, com 16,7%. Já o Rio de Janeiro elegeu o senador Marcelo Crivella (2), do PRB, bispo licenciado da Igreja Universal, com 59,36% dos sufrágios. Ele venceu Marcelo Freixo (PSOL), que teve 20,64% no segundo turno. Belo Horizonte, por sua vez, elegeu o empresário e ex-presidente do Clube Atlético Mineiro Alexandre Kalil (3), do PHS. Com 52,98% dos votos, derrotou João Leite (PSDB) no segundo turno.

Nordeste

Sinônimo de continuidade

Das nove capitais nordestinas, apenas uma não reelegeu o atual prefeito para um segundo mandato. Foi Aracaju, em Sergipe, onde o prefeito João Alves (DEM) ficou em terceiro lugar no primeiro turno, e o eleito foi Edvaldo Nogueira (PCdoB). Quatro capitais reelegeram prefeitos em primeiro turno. Dentre eles, ACM Neto (foto), do DEM, em Salvador, com 74% dos votos válidos. 2017-2020

PSDB ganha 803 prefeitos

Proporcionalmente, foi o PSDB o partido que mais cresceu (15,54%) nas eleições deste ano em comparação ao pleito de 2012, saindo de 695 para 803 prefeitos. A sigla é a segunda em número de prefeituras.

PMDB segue com maioria

No ano em que chegou ao comando do governo federal, o PMDB manteve-se como o partido com maior número de prefeituras e registrou crescimento de 1,67%: antes, tinha 1.021; em 2017 terá 1.038

Urnas apontam declínio do PT

O partido, que conquistou 638 prefeituras em 2012, elegeu apenas 254, uma queda de 60%. Antes a terceira sigla com mais prefeitos, em 2017 será a décima, superada por PSD, PP, PSB, PDT, PTB, DEM e PR.