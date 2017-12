Renan Colares destaca atuação focada nos jovens

01:00 · 21.12.2017

Terminando o primeiro ano como membro da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Renan Colares (PDT) avalia que seu pai, o deputado estadual Fernando Hugo (PP), tem, de fato, influência sobre seu mandato. Apesar da preocupação partilhada pelos dois com pautas relacionadas ao bairro de Messejana, sua base eleitoral, entretanto, Colares diz que há áreas priorizadas por seu mandato que não têm o mesmo destaque com seu pai. "São atuações independentes. Ele nunca tentou me obrigar a nada", explica.

Uma dessas áreas, segundo o parlamentar, é a juventude. "É preciso uma maior aplicação de recursos na juventude. Retirar esses jovens ociosos e desesperançosos das ruas", sustenta. Para isso, ele declara que é preciso mantê-los nas escolas. Por essa razão, Colares destaca que um dos projetos que planeja conduzir no próximo ano é a ampliação do horário de funcionamento das escolas municipais para noite e fins de semana. "Seria como um terceiro e um quarto turnos", explica. O vereador do PDT, entretanto, admite que há dificuldades financeiras para a execução do projeto.

Neste ano, ele aponta como um dos destaques de seu mandato a aprovação de projeto de indicação instituindo a disciplina de empreendedorismo na rede municipal de ensino. "Isso vai mudar a mentalidade do jovem, porque não é só ensinar a ser empresário, mas a ter visão socioambiental, cidadã, de direitos e deveres", justifica. Já como o ponto negativo ele destaca não ter conseguido obter as benfeitorias que buscou junto às secretarias para o bairro de Messejana. Colares, que foi secretário-executivo de Planejamento, declara entender as dificuldades financeiras do momento. "Tenho conhecimento de gestão e não vou ser ignorante para dizer que não consegui por falta de vontade".

Transparência

O parlamentar reconhece que a classe política do País passa por uma crise de credibilidade. Entretanto, ele afirma que a Casa tem feito o possível para se reaproximar da população. "A CMFor é a Câmara Municipal mais transparente do Brasil", declara Colares, referindo-se à uma dissertação de mestrado profissional defendida na Fundação Getúlio Vargas (FGV) que dá esse posto ao Parlamento municipal de Fortaleza no que tange ao processo legislativo.