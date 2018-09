Raimundão e 45 nomes do PTC barrados pelo TRE

01:00 · 18.09.2018

A última sessão para julgamento de pedidos de registro de candidatura no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), ontem, teve quase seis horas de duração para análise de 80 processos, entre eles o do ex-deputado federal e ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundo Antônio de Macedo (MDB), o Raimundão, que teve o registro indeferido e será substituído pelo filho, Davi Macedo. Os juízes do colegiado também barraram 45 candidaturas do PTC. De acordo com o TRE-CE, foram concluídos os julgamentos de 99% de 934 processos. Nove ficaram pendentes de análise.

A candidatura de Raimundão foi negada por unanimidade pelo Pleno com base na rejeição das contas do período em que esteve à frente do Executivo de Juazeiro. Os juízes reconheceram a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, que citou o impedimento a partir de decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), "em decisões irrecorríveis, por irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa".

A advogada de defesa do candidato, Mariana Pedroza, confirmou ao Diário do Nordeste que o emedebista será substituído pelo filho, Davi Macedo. No sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Raimundão aparece indeferido com base na Lei da Ficha Limpa.

Outra decisão unânime do TRE-CE foi tomada para negar a postulação de 45 candidatos do PTC, por reflexo do indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da sigla. A direção do partido não prestou as contas do exercício de 2015 e 2016, e prejudicou os filiados que pretendiam concorrer nas eleições de 2018.

Entre os impedidos está o candidato ao Senado, Robert Burns. À reportagem, ele reconheceu que houve erro da direção do partido e informou que esperava o julgamento das contas antes da decisão. Garantiu, ainda, que irá recorrer no TSE.