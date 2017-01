PT articula para 2018 com discurso de unir oposição

00:00 · 28.01.2017

Guimarães defende que esquerda aposte na defesa do legado dos governos do PT ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

Com o fortalecimento das forças de direita durante o Governo Temer, o Partido dos Trabalhadores vem pregando um discurso da necessidade de reconstrução da esquerda brasileira. As estratégias traçadas para isso passam pela união de diferentes partidos e pela reaproximação com os movimentos sociais.

A ideia, conforme lideranças, é defender o legado dos governos petistas e construir um projeto político novo com vistas às eleições de 2018, que pode ter Lula à frente da disputa presidencial. O desafio, porém, é conseguir o apoio de outras siglas de esquerda neste momento em que o PT ainda tenta superar o suposto envolvimento de líderes em casos de corrupção.

Conforme o deputado federal José Guimarães (PT-CE), a esquerda brasileira vive um momento de reconstrução nacional, sendo fundamental que os partidos de esquerda discutam um projeto comum ao País. "Nas últimas eleições, a grande derrotada foi a Política, embora a esquerda também tenha saído derrotada. Houve muita abstenção de votos. O País está vivendo uma onda conservadora como eu nunca vi", avalia.

Segundo ele, a esquerda brasileira precisa se requalificar e trabalhar em um novo projeto para o Brasil, com propostas que levem em conta a atual conjuntura política e econômica. "A esquerda precisa se requalificar, e uma coisa fundamental pra isso é que a esquerda volte a se inserir nos movimentos sociais do País. Nisso, nós, petistas, erramos muito porque nos institucionalizamos em demasia", afirma.

A senadora Gleisi Hoffman (PT-PR) concorda. Para ela, é preciso construir um caminho para um profundo diálogo entre os partidos de esquerda e os movimentos sociais. "Nós só poderemos conseguir barrar o avanço do conservadorismo e da direita se tivermos o mínimo de união das esquerdas. Daqui pra frente, cada vez mais, temos que trabalhar com a reorganização popular e com a união das esquerdas", aponta.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) também defende unificação das forças de oposição a Temer no Congresso para iniciar processo de resistência às "pautas conservadoras". "Temos que construir junto com PDT, PCdoB, com partidos de esquerda e mais independentes".

O discurso dos petistas indica a construção de um novo projeto junto com outras siglas, mas o próprio PT já vem se articulando com vistas às eleições de 2018. Conforme Lindbergh Farias, em abril, o ex-presidente Lula - principal nome do partido já colocado para as próximas eleições - deve lançar um programa para retirar o Brasil da crise.

O deputado federal André Figueiredo (PDT), que deve apoiar o nome de Ciro Gomes em uma eventual candidatura em 2018, defende que a esquerda precisa voltar a apresentar alternativas ao País. "2017 e 2018 serão de reconstrução".