Provocado por aliados, Maia nega candidatura

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 01:51

Durante a passagem de lideranças nacionais do Democratas (DEM) por Fortaleza, ontem, apoiadores quiseram emplacar o nome do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), como pré-candidato do partido à Presidência da República, mas o próprio parlamentar, como vem fazendo em suas aparições públicas, descartou a possibilidade de ser postulante ao Palácio do Planalto, reafirmando que, em 2018, disputará a reeleição para mandato de mais quatro anos na Câmara. Na Assembleia Legislativa, onde ele e outras lideranças da legenda participaram do ato de filiação do deputado federal cearense Danilo Forte ao DEM, o presidente da Câmara fez uma ampla defesa da Reforma da Previdência e sustentou que é necessário haver redução do Estado brasileiro.

Quando chegou ao evento de filiação de Danilo Forte, realizado na sede do Legislativo estadual no fim da manhã, o deputado Rodrigo Maia foi recebido por cartaz com os dizeres "Rodrigo Maia presidente". Questionado sobre a possibilidade, ele agradeceu pelo entusiasmo da militância do partido, mas destacou que seu objetivo, para 2018, é fortalecer um projeto de País, e isso passa pelo fortalecimento do Democratas.

Reeleição

"Meu nome não está colocado. Sou candidato a deputado federal. Quero colocar o partido Democratas em um projeto onde a gente consiga ter um Estado justo. O Brasil tira muito dinheiro da sociedade e não devolve, e com isso estamos perdendo grande oportunidade de entrar no mundo moderno", sustentou. De acordo com ele, é preciso acabar com a burocracia e o "gigantismo" do Estado brasileiro.

Um dia após ter anunciado que a Reforma da Previdência (PEC 287/16) será votada no plenário da Câmara no dia 19 de fevereiro, uma vez que o Governo Temer (PMDB) não contabilizava os 308 votos necessários para que a proposta fosse aprovada ainda neste ano, o presidente da Câmara aproveitou para defender as mudanças no sistema previdenciário e afirmou que o deputado que se colocar contra a Reforma da Previdência apenas por conta do ano eleitoral estará mentindo para a população e será responsável por "quebrar" o Brasil. A discussão da matéria na Câmara ficou marcada para começar no dia 5 de fevereiro, antes do Carnaval.

Eleição estadual

Sobre eventual apoio do DEM a uma possível candidatura do governador Camilo Santana, do PT, à reeleição, o líder político ponderou que este é "um problema" que tem que ser resolvido pelo Diretório Regional do partido. Ele ainda desmentiu qualquer discussão em torno de uma pretensão pessoal em disputar a Presidência da República, afirmando que mais importante que nomes devem ser os projetos de Nação a serem apresentados.

A maioria dos deputados da base governista de Michel Temer já se posicionou contra a proposta de mudanças na Previdência brasileira. De acordo com dados apresentados por jornais de grande circulação nacional, pelo menos 247 congressistas chegaram a se posicionar contra a matéria. No Ceará, conforme levantamento recente feito pelo Diário do Nordeste, dos 22 deputados federais da bancada, 16 disseram ser, total ou parcialmente, contra o texto da Reforma. Outros quatro disseram estar indecisos, um não respondeu, e apenas Danilo Forte (DEM) declarou ser a favor. Quando anunciou na Câmara a votação da proposta para fevereiro, Rodrigo Maia havia dito que o governo espera reunir de 320 a 330 votos favoráveis ao texto. São necessários pelo menos 308, em dois turnos de votação.

"De forma objetiva, o gasto previdenciário cresce cerca de R$ 40 bilhões, R$ 50 bilhões por ano, de forma líquida. Os brasileiros que ganham mais se aposentam mais cedo e os mais pobres, com 65 anos. Não é justo que quem ganha um ou dois salários mínimos financie a Previdência", reclamou, ontem, o chefe da Câmara Federal.

Busca por votos

Ele confirmou que faltam votos, neste momento, para a aprovação da matéria na Casa, mas frisou que esta não é uma proposta de interesse apenas do Governo Federal, mas de todo o Brasil. Por diversas vezes durante a entrevista coletiva, Rodrigo Maia afirmou que não está sendo tirado direito de ninguém, e defendeu uma melhor organização do Estado brasileiro, visto que os gastos públicos, segundo ele, são exorbitantes e não sobra dinheiro para investir em áreas básicas do País.

"Não vai sobrar dinheiro para colocar as crianças nas creches, para o Ensino Médio, e os jovens, hoje em dia, se encontram vulneráveis ao tráfico de drogas. Se nada for feito, não teremos dinheiro para isso", argumentou. O deputado afirmou que vai procurar convencer os parlamentares dialogando com cada um e explicando o que acontecerá com a aprovação da Reforma.

Questionado sobre qual será a disposição da Câmara para aprovar uma matéria impopular em ano eleitoral, o presidente da Casa disse que um candidato não poderá falar em investimentos na campanha se não explicar para a população como vai reduzir o déficit brasileiro.

"A União gasta além do que arrecada cerca de R$ 170 bilhões, e todo ano isso cresce R$ 40 bilhões, R$ 50 bilhões. Como ele (candidato) pode dizer que vai investir nas crianças, se não explicar como vai reformar o Estado brasileiro? Se algum deles vencer a eleição dizendo isso, ou estão mentindo ou vão ajudar a quebrar o Estado brasileiro. E se quebrar, vem a hiperinflação e quem paga é o brasileiro mais pobre", disse.

Estado menor

Rodrigo Maia defendeu, ainda, uma redução do Estado brasileiro, e disse que, se isso não acontecer, no futuro, a população não terá acesso a seus direitos essenciais. "Como a gente vai dar direitos aos brasileiros se todo dinheiro vai para o Governo? Temos que ter coragem de enfrentar esse debate. Eles precisam explicar como vão conseguir recursos se o Estado continuar deste tamanho", afirmou.

O presidente da Câmara também criticou que há uma elevada arrecadação por parte da União e uma devolução mínima para os municípios e estados, e por isso se faz importante discutir o Pacto Federativo. "Os municípios ficaram com obrigações e sem receitas. Não temos preocupação com nomes, mas com eleição da Presidência. Queremos um partido que tenha unidade, e que possa inverter essa equação no Brasil. Aqueles que ganham mais são os mais beneficiados do Brasil, e é preciso ter igualdade", disse ele, ao ressaltar as pretensões do partido para 2018.