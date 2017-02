Proposta de reajuste pode chegar hoje à AL

00:00 · 02.02.2017

Camilo Santana (PT) esteve na Assembleia, ontem, para acompanhar a posse da Mesa Diretora. Hoje, ele lerá mensagem do Governo na Casa ( Foto: Fabiane de Paula )

O governador Camilo Santana (PT) pode levar ainda hoje, à Assembleia Legislativa do Ceará, o projeto que trata do reajuste dos servidores públicos estaduais. O chefe do Poder Executivo, que esteve na Casa, ontem, para prestigiar a posse da nova Mesa Diretora, disse que o percentual será aquele que está dentro das possibilidades do Estado. Representantes do funcionalismo público estiveram protestando, na Assembleia, contra os dois anos sem melhoria salarial.

Ao Diário do Nordeste, Camilo Santana afirmou também que qualquer discussão sobre saída ou não do PT e ingresso em outra sigla só será feita "mais para frente", uma vez que o momento, agora, é de administrar o Estado. "Neste momento, minha energia e meu tempo têm sido dedicados a governar o Ceará. Essa questão ficará mais para frente. Ela será discutida, mas não tem prazo", declarou.

Sobre o reajuste dos servidores, o governador destacou que, ainda na tarde de ontem, participaria de uma reunião com a equipe econômica do Governo para definir o percentual de reajuste possível e, caso chegassem a um denominador comum, entregaria hoje a proposta ao presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque (PDT), durante leitura da mensagem governamental.

"Temos trabalhado com austeridade, sempre de forma responsável, mantendo o que é mais importante, que são os investimentos no Estado, como melhores estradas, novas escolas. É isso que temos procurado fazer", ponderou. Camilo Santana reafirmou, ainda, que em 2015 o Ceará ficou em terceiro lugar entre os estados que mais fizeram investimentos públicos no Brasil, e que em 2016 poderá ficar entre os quatro.

O chefe do Poder Executivo ressaltou também que outras medidas, como a equiparação dos salários da PM à média do Nordeste, trazem impactos consideráveis aos cofres do Tesouro Estadual, mas são necessárias. "Espero que amanhã (hoje) eu possa entregar o percentual que vamos dar em relação ao reajuste dos servidores para 2016. Será um percentual possível para o Estado absorver, até porque não sabemos os riscos para a economia. Queremos manter os níveis de investimentos", afirmou.

Protesto

Enquanto o governador acompanhava a posse da nova composição da Mesa Diretora no Plenário 13 de Maio, do lado de fora da Assembleia, servidores protestavam contra a demora para apresentação do reajuste.

Camilo Santana disse ainda que, em 2015, foi dado reajuste em relação à inflação de 2014, que foi de 6,45%, e no ano passado, diante do cenário econômico, ao invés de concedê-lo a todos os segmentos da gestão, buscou corrigir distorções. Com isso, aprovou o Plano de Cargos e Carreiras do Departamento Estadual de Transito (Detran), aumentou em 25% os vencimentos da Polícia Civil, além de ter buscado a aprovação do piso salarial de agentes de saúde e de mensagem para gratificação do pessoal da saúde. Ele destacou, ainda, as promoções de policias militares.