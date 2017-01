Projetos esperam por deliberações

00:00 · 25.01.2017

Odilon Aguiar esteve afastado da Comissão de Defesa do Consumidor durante dez meses ( Foto: José Leomar )

Na Assembleia Legislativa há, atualmente, 12 projetos de lei para serem votados que, de alguma maneira, atingem diretamente os consumidores cearenses. Matérias desta natureza precisam passar pela Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado estadual Odilon Aguiar (PMB). Ele, porém, esteve afastado da Casa entre fevereiro e novembro de 2016 para assumir a Secretaria de Pesca e Agricultura, e reconhece que, sem outro nome que comandasse o colegiado, a tramitação dos projetos está prejudicada.

"Lamento que, mesmo com minha ausência durante esse período, não tenha sido feita a substituição oficial do meu nome para que outro deputado tomasse a frente dos trabalhos. Isso significou o atraso de decisões importantes e de alguma forma prejudica os consumidores", diz Odilon. O atraso no processo de análise, contudo, não depende só dos trabalhos da comissão.

Entre os projetos com tramitação arrastada está, por exemplo, o que se refere à inclusão do nome dos consumidores em cadastros de proteção ao crédito. O texto prevê que, não havendo protesto da dívida ou cobrança através do Judiciário, ela deve ser previamente comunicada ao consumidor, por escrito, e comprovada por protocolo de aviso de recebimento assinado.

Pela proposta, de autoria do deputado Julinho (PDT), deverá ser concedido o prazo mínimo de 30 dias para quitação do débito ou apresentação de comprovante de pagamento, antes de ser efetivada a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.

Também aguarda ser colocada em votação proposta de Agenor Neto (PMDB), que torna as operadoras de planos de saúde que atuam no Ceará obrigadas a enviar notificação prévia e individual aos conveniados sobre eventuais descredenciamentos de hospitais e médicos do plano.

Já se passar projeto de Renato Roseno (PSOL), ficará proibida a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica por inadimplência do consumidor de baixa renda inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), de hospitais e casas de saúde filantrópicas e de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.

Indefinição

Odilon Aguiar ainda não sabe se continuará à frente da comissão, mas avisa que somente aceita se manter na presidência se houver, por parte da presidência da Casa, sinalização de mais apoio para o colegiado. "Do jeito que está eu prefiro não ficar. Mas estando, ou não, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vou levar as cobranças à tribuna", afirma.

O presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque (PDT), disse ao Diário do Nordeste que qualquer deputado que se sinta prejudicado deve encaminhar as ponderações para Mesa Diretora. "A presidência tem dado todo o apoio necessário nas comissões para todos os deputados indistintamente", aponta, sustentando que a comissão presidida por Odilon Aguiar seria uma das mais atuantes na Casa.