Projeto sobre Uber repercute na CM

00:00 · 06.04.2017

Vereadores de Fortaleza repercutiram, ontem, a aprovação ocorrida na noite anterior na Câmara Federal de texto que impõe diversas regulamentações ao serviço de transporte individual privado, categoria que inclui o aplicativo Uber e os chamados "táxis amigos". Enquanto parlamentares da base governista apontam que a votação mostra que o prefeito Roberto Cláudio (PDT) estava certo em não ter regulamentado o serviço anteriormente, oposicionistas chamaram a proposta de "aberração".

O líder do prefeito na Câmara Municipal, Ésio Feitosa (PPL), afirmou que a votação mostra que o prefeito agiu corretamente em esperar a decisão do Congresso. "Sempre ponderamos que deveríamos ter prudência no trato dessa questão". O vereador disse que espera que, a partir de agora, "essa Casa passe a ter um debate menos emotivo" sobre o tema.

Guilherme Sampaio (PT), por sua vez, afirma que a deliberação da Câmara Federal criou um "Frankenstein". "Ela diz que o transporte privado é público", resumiu. O parlamentar declara que a legislação atual, que segue em vigor, já possibilita a existência da modalidade de serviço. "Por que vocês acham que o Uber ganhou na Justiça onde entrou? Porque acham que ele consolidou-se? É porque tem base legal", argumentou Guilherme Sampaio. O petista é autor de projeto de lei que tenta regulamentar o serviço, bem como os táxis amigos, na Capital.

As críticas de Sampaio foram corroboradas em plenário pelo vereador Soldado Noélio (PR). Falando durante o tempo da liderança da oposição, o republicano declarou que a decisão tomada pela Câmara Federal é uma "aberração". "A Câmara simplesmente disse que o transporte privado é público", discursou. Para o parlamentar do PR, "a população de Fortaleza e do Brasil tem o direito de escolher que tipo de transporte irá utilizar".