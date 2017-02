Principais comissões devem ficar com aliados

00:00 · 01.02.2017

As principais comissões técnicas permanentes da Assembleia Legislativa do Ceará devem permanecer sob o comando de deputados estaduais da base do governador Camilo Santana (PT). A Comissão de Constituição e Justiça tende a continuar sob a presidência do deputado Antônio Granja (PDT), enquanto a Comissão de Orçamento e Finanças pode passar para a direção de Joaquim Noronha (PRP).

O restante das comissões técnicas ainda está sendo definido e os parlamentares aguardam a formalização dos blocos partidários, que pode ocorrer na sessão de abertura dos trabalhos legislativos hoje. O número de comissões técnicas a que cada grupo partidário tem direito depende da quantidade de membros.

Além das comissões citadas, o colegiado de Defesa do Consumidor, que em 2016 foi comandado por Odilon Aguiar (PMB), deve ter como presidente Fernando Hugo (PP). O vice-líder do Governo, Leonardo Pinheiro (PP), pode presidir a Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, que era presidida por Laís Nunes (PMB), prefeita de Icó.