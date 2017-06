Presidente recebe todos os relatórios

00:00 · 14.06.2017

Os presidentes das comissões técnicas da Câmara Municipal de Fortaleza têm até a próxima segunda-feira, 19, para entregarem os relatórios de atividades dos colegiados. De acordo com o presidente do Legislativo municipal, Salmito Filho (PDT), a data final estava originalmente prevista para a última segunda. Entretanto, alguns presidentes solicitaram ampliação do prazo.

O parlamentar afirma que várias comissões já entregaram os relatórios, sem citar quais. Salmito parabenizou o trabalho apresentado pela comissão de Saúde, que ele disse que, pelo nível de organização, serviria como "um bom exemplo" para os demais presidentes de colegiados da Casa.

Segundo ele, a intenção da medida é criar o "hábito saudável" de socializar-se a produção das comissões técnicas da Casa. "É importante que a população conheça o trabalho dos 43 vereadores, tanto a quantidade quanto, e principalmente, a qualidade", disse. O pedetista afirmou que, ao longo do primeiro semestre, todas os colegiados permanentes tiveram vasta produção.

Salmito também declarou que a decisão de produzir os relatórios foi tomada em reunião da Mesa Diretora da Casa, bem como em encontro do Colégio de Líderes - que reúne representantes da Mesa com os líderes das bancadas partidárias, da base governista e da oposição.

O vereador anunciou, ainda ontem, os integrantes da comissão especial que debaterá eventuais mudanças na Lei de Poluição Sonora. O colegiado será composto por Dr. Eron (PP), Ésio Feitosa (PPL), John Monteiro (PDT), Eliana Gomes (PCdoB), Evaldo Costa (PRB), Michel Lins (PPS) e Guilherme Sampaio (PT). A expectativa é que seja mantida a tradição e o proponente do colegiado, Dr. Eron, assuma a presidência dos trabalhos.

A comissão foi um encaminhamento de audiência pública realizada pela Câmara no último dia 30 para debater o assunto com a participação de representantes das partes interessadas.