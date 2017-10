Presidente do PCdoB defende frente de esquerda

01:00 · 16.10.2017

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em Fortaleza, realizou no último sábado, a sua 18ª Conferência, onde apresentou 12 pontos principais que devem ser debatidos e aprovados no Congresso Nacional da legenda, a ser realizada em novembro próximo. A agremiação também elegeu a nova composição do diretório municipal, na Capital, que seguirá sob o comando do atual presidente, Franciné Cunha. A presidente nacional do partido, Luciana Santos, que participou do evento, destacou a necessidade de construção de uma frente ampla de esquerda que afirme com mais nitidez ideológica o pensamento de esquerda.

Ela ressaltou ainda que o fato de o ex-presidente Lula estar liderando as pesquisas eleitorais demonstra a importância de seu legado, mas afirmou que a candidatura do cearense Ciro Gomes também está dentro das alternativas da esquerda no Brasil. O PCdoB, apesar da diminuta estrutura, conforme informou Santos, também estuda lançar uma candidatura própria à disputa presidencial, o que deve ser definido até a conclusão do congresso nacional da legenda.

"Não podemos deixar de lado o papel importante que o Ciro Gomes joga neste cenário. É importante ter o Ciro nesse debate, pois ele é uma liderança de esquerda importante para o País. Ele compreende a situação brasileira, e tem lado. Em 2005, muitos de nossa base deram no pé e ele estava lá. E temos que acompanhar esse debate e ajudar", disse a dirigente.

A Conferência do PCdoB debateu o projeto apresentado nacionalmente, que teve início na base da legenda, e percorreu todas as direções municipais, estaduais e será concluído em nível federal. No sábado foi encerrada a etapa municipal debatendo o documento que tem como fundamento a conjuntura nacional, considerando o período dos governos Lula e Dilma, fazendo um levantamento dos erros e acertos e o curso do pós-impeachment de Dilma Rousseff.

O partido pretende criar uma frente ampla de unidade nacional que envolva setores políticos, extrapolando as discussões partidárias. "Queremos dialogar com setores nacionalistas que defendam a liberdade de o Brasil escolher seus parceiros comerciais, para uma retomada do crescimento e busca pela garantia dos direitos sociais", afirmou o presidente municipal do partido, Franciné Cunha.

Erros e acertos

A frente é uma proposta idealizada pelo PCdoB e seu fundamento foi aprofundado em pronunciamento feito pela presidente da executiva nacional, Luciana Santos, que participou do evento, em Fortaleza. O PCdoB de Fortaleza discutiu 12 emendas ao projeto original da executiva nacional, buscando melhorar o texto, além de outras duas emendas que se aprofundam diante os erros e acertos dos governos Lula e Dilma, do ponto de vista político, além do afastamento da sociedade junto aos partidos de esquerda. A crise dos partidos desse espectro da política nacional também foi colocada em debate durante o encontro realizado no último sábado.

Os 12 pontos mais gerais foram apresentados pelo presidente estadual da legenda, Luiz Carlos Paes, e alguns aspectos negativos dos governos petistas foram colocados em pautas, como a possibilidade de erros nas alianças feitas. Todas as propostas do PCdoB de Fortaleza serão enviadas até o final do congresso nacional da legenda, que acontecerá entre os dias 13 e 17 de novembro. Já a etapa estadual ocorrerá no próximo fim de semana, no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa. O coroamento do congresso será a aprovação do projeto de partido para o próximo período de quatro anos e levará em conta a resolução partidária do PCdoB.