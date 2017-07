Presidente da AL exalta inauguração da CSP

00:00 · 07.04.2017

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Zezinho Albuquerque (PDT), usou a tribuna da Casa pela segunda vez neste ano. A primeira havia sido no retorno aos trabalhos, no início de fevereiro, quando assumiu a presidência. Ontem, ele falou por quase uma hora para destacar a inauguração da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). Utilizando os tempos cedidos pelos deputados Carlos Felipe (PCdoB), Tomaz Holanda (PPS) e Dr. Santana (PT), ele relatou que esteve acompanhado do governador Camilo Santana (PT), na última terça-feira, na cerimônia oficial.

Ao comemorar a inauguração, Zezinho lembrou que há mais de 50 anos se falava na instalação de uma siderúrgica no Estado do Ceará. "Virgílio Távora foi governador há 35 anos e já falava firmemente dessa siderúrgica. Já no Plameg (Plano de Metas do Governo), Virgílio falava. Terça-feira eu vi o sonho ser concretizado, perfeitamente funcionando, com a venda acima da produção que ainda não está total", ressaltou. "É preciso sonhar nas grandes obras. Não se pode sonhar pequeno, assim pensou Virgílio Távora e tantos outros governadores do Estado do Ceará".

Exemplo da coragem dos gestores, para o presidente da Assembleia, é o Porto do Pecém. "Foi iniciado no governo Tasso Jereissati, ampliado nos governos de Cid Gomes e agora no governo de Camilo Santana. É um porto altamente moderno e de baixo custo em relação a outros e que, inclusive, faz associação com um dos maiores portos do mundo, o de Roterdã".

Atuação do Parlamento

O "sonho" da siderúrgica, segundo Zezinho Albuquerque, iniciou em 2007 e a Assembleia participou de todas as etapas. "Participamos, mandando recursos para desapropriação, para o porto, criando a única ZPE (Zona de Processamento de Exportação) do Brasil em funcionamento", recordou. "Enquanto estávamos lá, eu pensava de quando, há cerca de três meses, estava em Brasília e vi na capa de um jornal o primeiro carregamento das placas de aço para o exterior. Aquilo me emocionou. E, terça-feira, me deu emoção muito grande quando coloquei o capacete e roupa contra incêndio para andar por toda a siderúrgica", disse, convidando os membros da Casa a visitarem o local.

Segundo Zezinho, a siderúrgica deve impactar profundamente a economia do Estado. Ele afirmou que o PIB industrial do Ceará crescerá 50% e significará um terço de todo o PIB do Estado. "No momento, são mais de cinco mil empregos, mas em sua fase de construção atingiu o pico de 17 mil empregos. E teremos muitas indústrias na ZPE se instalando, a partir do aço que será produzido para exportação e uso interno", mencionou.

Refinaria

O pedetista enfatizou também que "o sonho da refinaria" será reativado. "No momento, acho que nem é viável devido ao preço do barril do petróleo, mas vamos continuar trabalhando. São esses sonhos que movimentam esta Casa". O parlamentar destacou que a concretização do sonho da siderúrgica se deu a partir da junção do poder público com o poder privado: "A Coreia do Sul com o Estado do Ceará".

No discurso, aliás, ele fez questão de destacar o trabalho realizado por gestores que antecederam Camilo Santana, o qual resultou na inauguração da CSP. O pronunciamento, depois, foi amplamente aparteado em plenário. Quase todos os parlamentares presentes fizeram questão de mostrar apoio ao presidente do Parlamento estadual.

Enquanto Julinho (PDT) e Evandro Leitão (PDT) destacaram o impacto da CSP na geração de empregos, Sérgio Aguiar (PDT) falou da possibilidade de crescimento em torno de 20% no PIB cearense. Já Leonardo Pinheiro (PP) ressaltou o dinamismo econômico gerado pelo empreendimento. Fernando Hugo (PP), Ely Aguiar (PSDC) e Carlos Matos (PSDB) lembraram a importância que teve o ex-governador e senador Tasso Jereissati (PSDB) para a expansão da indústria no Estado. Por sua vez, Dr. Sarto (PDT) salientou que não é um projeto de governo, mas de Estado.