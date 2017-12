Preocupação dos partidos com a eleição de deputado federal

01:00 · 16.12.2017 por Edison Silva - Editor de Política

Alguns poucos partidos estão interessados na disputa do voto majoritário, de presidente da República, governador e senador. A maioria das agremiações em condições de participar da disputa de 2018, contudo, está realmente preocupada é com a eleição para deputado federal, base para a garantia do funcionamento pleno das siglas, posto o condicionamento estabelecido pela legislação eleitoral da eleição de um mínimo de parlamentares, em ao menos nove estados brasileiros, para permitir que as agremiações recebam recursos do Fundo Partidário, tenham espaços para a propaganda partidária no rádio e televisão, além do apoio oferecido pela Câmara para atuação das bancadas.

Pela chamada cláusula de desempenho, os partidos precisam atingir um resultado eleitoral mínimo para ter direito a tempo de propaganda e acesso ao Fundo Partidário, dois dos mais importantes instrumentos de manutenção de todos eles.

Assim, em 2018, as agremiações partidárias terão que alcançar, pelo menos, 1,5% dos votos válidos, distribuídos em, no mínimo, nove estados, com ao menos um por cento dos votos válidos em cada um deles. Como alternativa, as siglas devem eleger pelo menos nove deputados distribuídos em um terço das unidades da federação. O partido que não conseguir atingir esse mínimo estabelecido, além das restrições ditadas, ainda poderá perder, para outros, os poucos por eles eleitos.

Disposição

Em razão disso, algumas agremiações poderão sofrer mudança de comando no Ceará para permitir filiações de políticos com perspectivas de conquistarem cadeiras na Câmara. O PHS, por exemplo, comandado pelo deputado estadual Tin Gomes, já estaria à disposição do deputado federal Cabo Sabino, enquanto o PROS ficaria com o deputado Capitão Wagner, ambos no PR, mas divergindo entre si, e insatisfeitos com o atual partido.

Antes, essa mudança de comando já havia acontecido com o PP. O deputado Adail Carneiro perdeu o partido no Ceará, tanto por não mostrar fortaleza no processo de reeleição, quanto pelo fato de os novos dirigentes apresentarem perspectivas de elegerem até três deputados federais.

O PP, porém, tem bem mais musculatura no cenário nacional que PHS e PROS, mas todos querem eleger o maior número de deputado federal possível. A filiação de Danilo Forte ao DEM cearense, ontem, prestigiada por líderes nacionais da agremiação, está no contexto de perseguição do crescimento das bancadas federais.

O deputado Danilo não defenestrou os antigos dirigentes da agremiação, mas motivou uma redefinição da estrutura partidária no Ceará, ao longo dos últimos anos, controlada pelo empresário e suplente de senador, Chiquinho Feitosa, e o vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan. O DEM, agora, é controlado por um triunvirato, embora a confraria entre Feitosa e Torgan mantenha o rumo do partido, hoje integrado ao esquema governista estadual e de Fortaleza, onde tem o vice-prefeito.

Coligações

Neste momento, no Ceará, em razão da cobrança nacional das direções dos partidos, a discussão é sobre as vantagens de construção ou não de coligações para a eleição dos deputados federais. A maioria das agremiações está na base do Governo. O PDT é majoritário, embora o governador seja petista.

Para alguns aliados, a coligação é benéfica, notadamente os partidos com nomes menos expressivos eleitoralmente que apostam no somatório da legenda para eleger representantes com menor percentual de votos aproveitando-se do sistema adotado pela Justiça Eleitoral para a divisão das vagas. Para outros grêmios as coligações são bem menos vantajosas, mas acabam acontecendo pelas contingências imperiosas da disputa majoritária.

Pelas projeções, coligados, os mais de 10 partidos com nomes competitivos na base governista poderão eleger aproximadamente 75% da bancada, ficando cinco ou seis vagas para as demais siglas como Solidariedade, PROS, PR, PHS e o PSDB, embora as especulações várias sobre novas adesões ao Governo possa favorecê-lo ainda mais.

A vontade de ser Governo da maioria absoluta dos políticos cearenses, por certo, acaba causando prejuízos à sociedade e aos governantes que, sem oposição, tendem a impor suas vontades, nem sempre capazes de produzirem os melhores resultados da gestão.

Achacadores

Quinta-feira, um jantar social em homenagem ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no apartamento de um amigo pessoal, o advogado Caio Rocha, proporcionou um diálogo agradável e amistoso entre o ex-ministro da Educação, Cid Gomes, e o atual ministro da Pasta, deputado Mendonça Filho, autor do requerimento de convocação de Cid, em março de 2015, como líder do DEM à época, para o ministro de então confirmar ou não, na Câmara dos Deputados, afirmação de que 400 dos deputados eram “achacadores”.

Cid foi, houve bate-boca e no mesmo dia ele deixou de ser ministro depois de sair do plenário da Câmara apontando o dedo para o ex-presidente da Casa, o deputado cassado Eduardo Cunha, ao citar uma reportagem, do dia do incidente, de um jornal paulista, acusando o próprio Cunha de ações delituosas.

Mendonça, da tribuna da Câmara, exigia a exoneração de Cid, mas essa página da história da política nacional, embora esteja presente na memória de ambos, nem de passagem foi tocada no encontro, mas para consolidação de uma aliança política. Na primeira conversa de Rodrigo Maia com os cearenses sobre o ingresso de Danilo Forte no partido, foi enfatizado o posicionamento de Chiquinho e de Moroni, mesmo que a pretensão dos líderes nacionais seja a de não se aliarem a petistas em qualquer Estado brasileiro.