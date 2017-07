Prefeitura será levada aos bairros da Capital

00:00 · 03.01.2017

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) deu posse, na manhã de ontem, a todo o secretariado da gestão e, já no período da tarde, realizou reunião com a equipe. O chefe do Executivo da Capital se reúne, na manhã de hoje, com vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, quando pretende apresentar os gestores que agora compõem a nova estrutura administrativa do governo aos membros do Legislativo.

Ontem, o prefeito também anunciou, como uma das principais medidas do novo mandato, a criação do projeto "Prefeitura nos Bairros", por meio do qual pelo menos uma vez ao mês, ao longo da gestão, ele pretende levar a estrutura da administração municipal a um dos bairros da Capital, tornando o governo mais próximo da população.

As incursões da gestão nos logradouros da cidade têm início em fevereiro, quando secretários e os demais titulares de coordenadorias passarão um dia inteiro em um bairro ainda a ser escolhido, ouvindo demandas da população no tocante a ações dirigidas ao local e adjacências. "A sede (da Prefeitura) vai ser toda lá, com secretariado e equipe municipal buscando aproximar a gestão do povo", explicou Roberto Cláudio.

Em um discurso de mais de meia hora na solenidade de posse, o prefeito destacou que seu primeiro mandato foi de muitas realizações, mas com falhas que buscará corrigir nos próximos quatro anos. Propostas que pretende implantar serão norteadas pelo Plano Fortaleza 2040, que trata do desenvolvimento da cidade com estratégias a serem implementadas em curto, médio e longo prazos.

Ele ressaltou, ainda, que quer ouvir as pessoas e entender as angústias da população, principalmente de quem vive na periferia de Fortaleza. "É muito importante termos decência moral para que a gente busque sempre capacidade e esteja sempre se reinventando", pontuou.

O prefeito informou que, na reunião de hoje com os vereadores, apresentará seu secretariado e pretende discutir as primeiras medidas administrativas da gestão e algumas legislativas junto aos parlamentares da Capital. Ele tem como aliada quase a totalidade da composição da Casa.

Relação com a Câmara

Algumas das medidas que ele pretende implementar ao longo do mandato já estão, inclusive, na Câmara, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Código de Obras e Posturas e a Lei de Poluição Visual. Roberto Cláudio ressaltou que, assim como no primeiro governo, espera manter com a Câmara relação "com transparência e muito respeito".

No que diz respeito à troca de quase 70% do seu secretariado, o gestor enfatizou que a equipe foi modificada por se tratar de um novo governo. Ao longo do mês de janeiro, ele deve nomear os coordenadores com status de secretário, o que já começou na tarde de ontem. Em seguida, serão nomeados os secretários-executivos e os presidentes de autarquias. A solenidade de posse do secretariado teve início com celebração ecumênica conduzida por líderes das igrejas Católica, Evangélica e Mórmon.