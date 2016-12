Prefeito define equipe com 67% de renovação

00:00 · 24.12.2016

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nessa sexta-feira (23), os nomes que comporão a segunda gestão do prefeito Roberto Cláudio (PDT), reeleito em outubro deste ano. A renovação dos quadros foi de 67%. Entretanto, os principais nomes da equipe econômica foram mantidos, como o secretário de Planejamento, Philipe Nottingham, e o secretário de Finanças, Jurandir Gurgel.

A atual titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz, também segue no posto, assim como o secretário de Conservação e Serviços Públicos, João Pupo, o Procurador Geral do Município, José Leite Jucá, e o chefe de gabinete do prefeito, Queiroz Maia. O coordenador de articulação política, Lúcio Bruno, também continuará no cargo.

Samuel Dias, atual secretário de Infraestrutura, assumirá a Secretaria de Governo, até então ocupada pelo irmão de Roberto Cláudio, Prisco Bezerra. Segundo a Prefeitura, a saída de Prisco ocorre por razões pessoais. Nomes do segundo escalão deverão ser divulgados em janeiro. Já foi anunciada, contudo, a permanência de Eudoro Santana, ex-deputado estadual e pai do governador Camilo Santana (PT), a frente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).

'Formalidade'

O anúncio da nova equipe foi feito pelo coordenador de comunicação da Prefeitura, Moacir Maia. O prefeito não compareceu, de acordo com o jornalista, por avaliar que o anúncio era "mera formalidade". Ele também alegou cansaço, uma vez que, segundo Moacir, havia deixado o Paço Municipal às duas da manhã de sexta-feira.

Uma das intenções de Roberto Cláudio com a renovação da equipe é incutir entusiasmo na administração. "O novo secretariado combina experiência de alguns que já estão no governo com sangue novo e disposição", afirmou Maia. O coordenador de comunicação sustentou que trata-se de uma equipe de competência técnica comprovada.

Segundo o jornalista, a Secretaria de Segurança Cidadã, criada pelo atual prefeito em seu primeiro mandato, terá maior destaque no segundo governo. O atual secretário, Francisco Veras, será substituído por seu secretário executivo, o policial federal Antônio Azevedo. De acordo com o assessor, o vice-prefeito eleito Moroni Torgan (DEM) terá papel fundamental nesta área. "O vice-prefeito Moroni Torgan terá uma atuação na articulação entre os órgãos que trabalham nessa temática da segurança pública nos diferentes níveis de governo", detalhou.

A primeira reunião com a equipe de governo ocorrerá no dia 2 de janeiro, logo após a posse coletiva do novo secretariado. Na sequência, o prefeito deverá conduzir uma reunião de trabalho, colocando a equipe a par das prioridades da gestão. Moacir Maia afirmou que os próximos quatro anos já deverão ter como norte a agenda do Plano Fortaleza 2040, lançado nesta última semana.

Duas pastas serão fundidas na nova gestão. A Secretaria do Trabalho une-se à pasta de Desenvolvimento Econômico, tendo como titular Mosiah de Caldas Torgan, filho de Moroni. Já as secretarias de Assistência Social e de Direitos Humanos passarão a ser a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Combate à Fome, sob comando do vereador Elpídio Nogueira (PDT), que foi secretário de Turismo.

A fusão é parte do esforço do pedetista em cortar gastos. Roberto Cláudio anunciou esta semana o objetivo de reduzir R$ 300 milhões em custeio da máquina. Moacir Maia defendeu que as fusões também buscam dar eficiência à gestão. "No lugar de você imaginar ações pontuais ou segmentadas, você tem uma única pasta capaz de pensar a área de forma sistêmica".

Câmara

Além de Elpídio, dois outros vereadores integrarão a nova equipe. O atual líder do prefeito na Câmara, Evaldo Lima (PCdoB), substitui o jornalista Magela Lima na pasta da Cultura, e Antônio Henrique (PDT) assumirá a Secretaria Regional III no lugar da engenheira Fátima Canuto.

Com as indicações, três vagas são abertas na Câmara Municipal. A ex-secretária municipal de Desenvolvimento Habitacional (Habitafor), Eliana Gomes (PCdoB), retorna à Casa com a saída de Evaldo; Dr. Eron (PP) assume a vaga de Antonio Henrique, e Carlos Mesquita (Pros) deve ocupar cadeira de Elpídio.

A saída de Evaldo também levantou questões sobre quem poderia assumir a liderança do Palácio do Bispo na Câmara Municipal. De acordo com Moacir Maia, as negociações sobre o tema estão em curso e o anúncio deve ocorrer antes do Ano Novo. "Este é um trabalho (administrar Fortaleza) que a gente sabe que Executivo sozinho não faz e precisa dessa articulação com o Poder Legislativo".