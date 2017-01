Prefeito busca estreitar relação com vereadores

00:00 · 27.01.2017

Após o recesso parlamentar, a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal, com novos vereadores, será no próximo dia 1º de fevereiro ( Foto: Fabiane de Paula )

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) deve concluir na próxima semana a série de reuniões que vem mantendo com os vereadores da nova legislatura da Câmara Municipal de Fortaleza. As últimas bancadas a serem recebidas devem ser a do Solidariedade e a do PDT - esta, a maior da Casa. De acordo com o prefeito, a ordem foi proposital. Ele queria evitar críticas de que estaria "privilegiando a bancada do meu partido".

Ontem, em visita ao Sistema Verdes Mares, o chefe do Executivo Municipal explicou que os encontros têm servido para colocar os vereadores a par da situação do município e das estratégias do Palácio do Bispo para este início de novo mandato. A abertura do ano legislativo na Câmara Municipal será no próximo dia 1º de fevereiro.

"Disse a eles que nós precisamos de um plano de sustentabilidade econômica", afirmou Roberto Cláudio, referindo-se às iniciativas que tem adotado neste início de mandato para conter gastos. "Se a gente não zelar bem do recurso público e não mantiver o mesmo rigor fiscal que mantivemos nos últimos quatro anos, certamente faltarão recursos", declarou.

O prefeito afirmou, ainda, que as conversas com os adversários de sua gestão também têm sido proveitosas. "Tem sido uma conversa muito madura", diz o pedetista. Ele ressalta que tem tentado focar o debate "em Fortaleza e naquilo que nos une, e não no que nos divide". A oposição ao prefeito na Câmara tem, segundo os vereadores que compõem o bloco, sete parlamentares do total de 43 na Casa, mas não aglutina a bancada do PT.

De acordo com a vereadora Larissa Gaspar (PPL), cuja bancada foi recebida pelo prefeito ainda nos primeiros dias do ano, a reunião serviu para que o prefeito e o partido "conversassem sobre a cidade". Ela disse que a bancada apresentou projetos que gostaria que o prefeito desse atenção. Larissa destacou a pauta da habitação e da regularização fundiária, além do combate à violência contra a mulher.

Para a vereadora, o encontro foi demonstração de que o prefeito pretende manter o Legislativo como aliado na construção de sua agenda de governo.

Metas

O prefeito também teria falado de suas metas para a administração, como solucionar o problema das filas de espera para exames e consultas na rede municipal de saúde e a distribuição de medicamentos. Roberto Cláudio também teria tratado de seus planos para a área de segurança, com o videomonitoramento de 50 áreas da cidade e de parcerias entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

O vereador Guilherme Sampaio (PT) - que, juntamente com seu colega de bancada, Acrísio Sena, encontrou-se com o prefeito na última terça-feira (24) - disse que o pedetista também reafirmou a sua antipatia em relação à ideia de armar a Guarda Municipal, avaliação compartilhada com os petistas. "Ele disse que gostaria de manter esse canal aberto para pautas em que pudesse haver convergência entre nós e a Prefeitura", afirma, lembrando, porém, que o PT segue na oposição.