Prazos para execução de leis desafiam prefeitos

Medidas demandadas pela sociedade e aprovadas em lei há anos ainda devem demorar a ser implementadas à população, embora os prazos estabelecidos já estejam ultrapassados. É o caso, por exemplo, das exigências relacionadas ao fim dos lixões e à elaboração do plano de mobilidade urbana por todos os municípios. Com argumentos focados na escassez de recursos para efetivar as medidas e nas dificuldades impostas pela atual crise econômica, prefeitos têm tentado articular com o Congresso Nacional a votação de matérias que ampliam os prazos, evitando punição dos gestores que ainda não conseguiram efetivá-las.

O projeto de lei 2289/2015, aprovado no Senado e atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, amplia para 31 de julho de 2018 o prazo para que capitais e suas respectivas regiões metropolitanas se ajustem à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ainda conforme a proposta, municípios com mais de 100 mil habitantes teriam o prazo estendido para 2019. Já as cidades com população entre 50 mil e 100 mil habitantes ficariam para 2020, enquanto os municípios com menos de 50 mil habitantes só ficariam obrigados a acabar com os lixões em 2021.

Política Nacional

Discutida por duas décadas no Congresso Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2010 sob o viés da preocupação com o meio ambiente, mas também com caráter sanitário, visto que o fim dos lixões deve impactar positivamente a saúde pública. Apesar da aprovação, a lei já gerava preocupações sobre sua efetividade, já que exige altos investimentos municipais e uma ampla participação da sociedade.

Em outubro de 2014, o Senado chegou a aprovar a prorrogação de quatro anos para o cumprimento da lei, mas o governo vetou. Dados do Ministério do Meio Ambiente revelam que, até 2016, apenas 2.300 dos 5.570 municípios brasileiros haviam substituído lixões por aterros sanitários. A questão é que os prefeitos que não cumprirem a lei estão sujeitos a ação civil pública, por improbidade administrativa e crime ambiental</MC> .

O deputado federal Ronaldo Martins (PRB) afirma que o problema da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos é que fez as regras a serem cumpridas, mas não focou no financiamento. “Os aterros sanitários, nos moldes que a legislação pretende, e que é extremamente necessária, são caros. Está fora da realidade das prefeituras”.

Consórcios

O deputado federal Danilo Forte (PSB) concorda. Segundo ele, o financiamento dos aterros sanitários é a maior dificuldade dos prefeitos nordestinos para cumprir essa lei. O parlamentar afirma que uma alternativa para o problema é formatar os aterros por meio de consórcios que envolvam vários municípios, assim seria possível viabilizar economicamente a execução da lei.

O pessebista destaca que a construção dos aterros sanitários é uma necessidade sanitária e urgente, mas reconhece que a atual crise econômica torna ainda mais difícil que os municípios consigam cumprir a lei. “Os municípios têm dificuldade técnica, política e econômica. A lei exige uma data que, na prática, não aconteceu. Agora não dá para prejudicar os municípios neste momento. Temos que ajudar a viabilizar e não apenas estipular as punições. Por isso, proponho a prorrogação”.

A lei que obriga os municípios a elaborarem planos de mobilidade urbana enfrenta o mesmo problema. Atrelada à Política Nacional de Mobilidade, a matéria estabelecia que os planos deveriam estar prontos até abril de 2015. Agora, a Medida Provisória MP 748/16 tramita no Senado com o objetivo de mudar de três para sete anos o prazo para os municípios criarem seus planos de mobilidade urbana.

Danilo Forte pondera que a aprovação da lei foi fundamental para que grandes cidades avançassem na questão. “Fortaleza é um exemplo disso. Então, a gente tem que reconhecer avanços em médias e grandes cidades. Agora, é estimular as pequenas, mas sabendo que elas têm mais dificuldade técnicas e financeiras. Também é papel nosso estimular os prefeitos”.

Os prefeitos também defendem a aprovação da PEC 172/2012, atualmente em tramitação na Câmara. A proposta condiciona a entrada em vigor de novas despesas aprovadas pelo Congresso à indicação clara e precisa das respectivas fontes de receitas no âmbito municipal. Conforme vêm alegando tanto a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) quanto a Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), o Congresso aprova lei importantes, mas os municípios não têm condições financeiras de cumpri-las.

Atraso

O deputado Danilo Forte afirma que a obrigação fundamental dos entes da federação é buscar maneiras de garantir mais qualidade de vida para as pessoas, mas pondera que a crise econômica – e consequentemente a dificuldade de criar novas fontes financeiras – deverão atrasar ainda mais o cumprimento das leis. “Por isso, advogo que a gente tem que resolver primeiro o problema econômico. Só há desenvolvimento social se a economia estiver bem”, afirma.

Embora concorde com a prorrogação dos prazos dessas leis, Ronaldo Martins, por sua vez, diz achar difícil que elas entrem em pauta ainda neste ano. “O Congresso Nacional está repleto de prioridades. E até tirarmos o Brasil dessa crise política e econômica, vai ficar difícil a apreciação de temas que não tenham relação com essa crise. Mas creio que teremos condições de votarmos em 2017”, declara.

A crise econômica tem, de fato, preocupado os prefeitos. Eles consideram a situação grave e, por isso, também se articulam no sentido de tentar aprovar no Congresso alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e do Pacto Federativo (esta última matéria é uma reivindicação dos prefeitos há anos, mas ainda não teve consenso no Congresso). No entanto, parlamentares cearenses acreditam que será difícil incluir propostas como estas na pauta do Congresso em breve.

Reivindicações

MP 748/16 (Senado): Muda de três para sete anos o prazo para municípios criarem seus planos de mobilidade urbana;

PL 2289/2015 (Câmara): Amplia os prazos para municípios se ajustarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos e substituírem lixões por aterros sanitários;

PEC 172/2012 (Câmara): Condiciona a entrada em vigor de novas despesas aprovadas pelo Congresso à indicação clara e precisa das respectivas fontes de receitas;

Revisão do Pacto Federativo para ampliar os recursos dos municípios;

PLP 315/2016: Altera a LRF diante da escassez de repasse de recursos pelas esferas estadual e federal.